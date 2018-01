Slik er ordkrigen mellom Kim og Donald

Grove skjellsord og trusler om atomkrig preger forholdet mellom Donald Trump og Kim Jong-un. Vi oppsummerer de største kranglene.

20. januar var det ett år siden Donald Trump ble innsatt som president i USA. De som håpte at inntoget på Det ovale kontor skulle føre til en mildere språkbruk, har nok blitt skuffet: Banning og fornærmelser er fortsatt blant Trumps varemerker.

Men når atomvåpen blir trukket inn i kranglene, blir mange nervøse. Derfor har ordkrigen mellom Trump og Nord-Koreas diktator Kim Jong-un fått mye oppmerksomhet og kritikk.

Vi har samlet noen av de verste fornærmelsene og provokasjonene mellom de to statslederne gjennom det siste året.

Våren 2017: Kim provoserer



12. februar 2017 skjøt Nord-Korea et ballistisk missil ut over Japanhavet. Dette var landets første testskyting etter at Trump ble president i USA, og på mange måter starten på den heftige ordkrigen mellom Kim Jong-un og president Trump.

– Nord-Korea er et stort, stort problem, og vi kommer til å håndtere det svært strengt, sa Trump.

Våren skulle bli preget av en lang rekke missiltester fra det nord-koreanske regimet. Her kan du se noen av testene som har fått både Trump og verdenssamfunnet til å se rødt:



I løpet av våren twitret Trump både at Nord-Korea er ute etter trøbbel og at regimet oppstrådte respektløst overfor nabolandet Kina.

Ild og raseri

Så begynte det virkelig å koke mellom Trump og Jong-un. 4. juli, etter at Nord-Korea hadde avfyrt nok et ballistisk missil, tok Trump til Twitter og spurte om ikke Jong-un hadde noe bedre å gjøre med livet sitt.

Den amerikanske presidenten trappet opp ordkrigen under en pressebriefing på sitt golfsted i New Jersey 8. august. Med armene i kors advarte han om konsekvensene dersom Nord-Korea kom med flere trusler mot USA.

Se det berømte klippet her:

Samtidig gikk Nord-Korea ut og truet med å angripe den amerikanske stillehavsøya Guam. Dette førte til at Trump slo tilbake og sa at hans tidligere kommentar ikke var «tøff nok.»

Missil over Japan

29. august gikk missil-alarmen i den nordlige byen Hokkaido i Japan. Nok en gang hadde Nord-Korea avfyrt et missil.

Missilet gikk i bane over Japan før det falt i Stillehavet, noe som førte til krisemøte i FNs sikkerhetsråd.

«Rocket man»

17. september 2017 skrev Trump på Twitter: «Jeg har sagt til Rex Tillerson, vår fantastiske utenriksminister, at han kaster bort tiden sin ved å forhandle med lille Rocket man». I en ny tweet la han til: «Spar energien din, Rex, vi skal gjøre det som må gjøres».



To dager senere gjentok Trump kallenavnet i en oppsiktsvekkende tale til FNs hovedforsamling:



Kim Jong-un svarte med å kalle Trump for en «mentalt forstyrret senil gamling». Trump gikk ut på Twitter og omtalte Nord-Koreas leder som en «madman» som ikke går av veien for å sulte eller drepe sitt eget folk.



Hevder missil kan nå hele USA



Til tross for fordømmelse fra det internasjonale samfunnet og en rekke FN-sanksjoner, nektet Nord-Korea å stoppe sine missil- og atomprogrammer.

28. november utførte landet en test av missilet Hwasong-15. Kim Jong-un erklærte testen for vellykket og hevdet at Nord-Korea nå kunne nå hele det amerikanske fastlandet med sine våpen. Han sa også at landet hadde nådd et historisk gjennombrudd fordi de nå var å anse som en atommakt.

– Det er en situasjon vi tar oss av. Vi tar dette veldig alvorlig. Ingenting er endret, sa en ordknapp Trump.

Men på Nord-Koreas statlige TV-kanal ble meldingen om missilet fremført med stor entusiasme:

Størst atomknapp

I sin årlige nyttårstale gjentok Kim Jong-un at landet nå var rustet og kunne omtales som en atommakt.

Nord-Koreas leder ga klar beskjed om at han hadde selve atomknappen på sitt skrivebord, klar til å trykkes på til enhver tid, og han fulgte opp med å si at at USA derfor aldri vil våge å angripe landet:

Jong-uns beskjed gikk ikke Trump hus forbi. Den Twitter-glade presidenten sendte raskt en melding i retur.

– Kan noen fra hans utarmede og sultende regime vennligst informere ham om at jeg også har en atomknapp, men den er mye større og kraftigere enn hans, og min knapp funker!