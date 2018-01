Slik er Nord-Korea for turister

PYONGYANG/WONSAN (VG) Ett minutt før rutetid ruller toget ut fra stasjonen i Beijing. Om 25 timer skal vi være fremme i Nord-Koreas hovedstad Pyongyang.

Firemannskupeen er romslig og vakkert dekorert med gylden brokade som har sett bedre dager. Duften av nudler og chili brer seg fra kupeen ved siden av, der typiske, koreanske småretter sloss om plassen på det lille bordet.

TOG TIL PYONGYANG: Reisen med tog K27 fra Beijing til Pyongyang tar ca. 25 timer. Foto: Annemor Larsen , VG

De fire køyesengene er oppredd med pute og teppe til natten. Det kan bli kuldegrader inne i kupeen om vinteren.

Vi har stoppet lenge og vel i den kinesiske grensebyen Dandong, før toget langsomt kjører over broen som binder de to landene sammen. Det er nå det begynner. Vil grensepasseringen være så brysk, byråkratisk og uvennlig som vi er advart mot? Er alle skjemaene vi har fylt ut i orden? Kommer det noen på toget som skal passe på oss på dagreisen fra grensa og inn til Pyongyang?

Plutselig står han der i døren, den nordkoreanske grensevakten.

Passport! Sier han. Og smiler. I motsetning til den kinesiske siden, der de svært uvennlig beordret alle ut av toget – med bagasje – for å stå i timelang kø for kontroll, er servicenivået betydelig høyere her og logistikken imponerende. En toller hilser blidt og ber nærmest om unnskyldning før han foretar en overfladisk sjekk av bagasjen vår. Alt er ordnet på rekordtid, og toget tøffer videre. Uten noen til å passe på oss. Trodde vi.

INTERNASJONALT: I togvogn 12 A ønskes vi god tur til Pyongyang. Foto: Annemor Larsen , VG

Verdens mest lukkede land ønsker seg flere gjester:

– Vi vil gjerne ha mange flere turister til Nord-Korea og legger mye krefter i å få til det, sier professor Kim Sang-hak, leder for avdelingen for økonomisk forskning i Korean Academy of Social Sciences (KASS). De er premissleverandører for regjeringen.

Ikke så lukket



Hvert år kommer cirka 300.000 turister til landet. Myndighetene ønsker seg nærmere en million. Både Berlin og Moskva har hatt nordkoreansk turistkontor i flere år.

Ved siden av vår kupé holder de kjederøykende konduktørene til. De betrakter oss først med taus skepsis, så med litt vennligere nysgjerrighet. Men det skulle vise seg at de gjorde mer enn det.

EGEN KUPE: Konduktørene har lagt fra seg luene mens de tar seg en strekk i kupeen. Foto: Annemor Larsen , VG

Fotografen går en tur for å se om det er folk i de andre vognene. Når hun kommer tilbake etter et kvarters tid, er sjefkonduktøren på sammenbruddets rand. Han omfavner henne i ren lykkerus. Kysser henne på hånden. Og byr henne på en slurk av ølflasken sin. Han trodde hun var forsvunnet. Kanskje hoppet av toget. Det var tydeligvis hans uttrykkelige oppgave å passe på oss, og like tydelig at han fryktet represalier dersom vi forsvant. Vi kikket ut på de øde og frosne jordene og lurte på hvorfor og hvordan han tenkte noen ville hoppe av her.

– Det ser ut akkurat som andre steder i verden der de driver jordbruk, overraskende lite annerledes, sier den britiske studenten Toby Nathan, mens han ser de første glimt av Nord-Korea passere utenfor togvinduet.

Historier som den om den amerikanske studenten Otto Warmbier, som ble arrestert og fengslet, og døde like etter at han kom hjem til USA, har skremt mange. USA forbyr nå sine borgere å reise til Nord-Korea. Mange andre land, inkludert Norge, fraråder reiser hit som ikke er nødvendige.

Den lille gruppen internasjonale studenter på toget er likevel del av en organisert studietur for unge mennesker, og det er selve drømmen som går i oppfyllelse når de endelig er.

SE SELV: Den britiske studenten Toby Nathan ville se Nord-Korea med egne øyne, en mangeårig drøm som endelig ble realisert. Foto: Annemor Larsen , VG

– Jeg har ønsket å dra hit lenge, jeg har vært fascinert av landet i årevis. Jeg tror mye av det som skrives i vestlige medier er feil, og jeg vil så gjerne se det selv. Folk her er nok som folk andre steder, de spiller fotball, spiser, ser på tv, er glade og lei seg, akkurat som oss sier Toby Nathan, som studerer historie og politikk.

MÅ HA: Det kreves visum og litt papirarbeid før du kan reise inn i Nord -Korea. Foto: Annemor Larsen , VG

Som charter



Selv om Nord-Korea er et reisemål for spesielt interesserte, har det forbausende mye til felles med en chartertur med alt inkludert. Reisebyrået ordner alt, fra hvor du skal bo, når og hvor du skal spise, all transport, hva du skal se og når du skal stå opp. Og ølen er billig – og veldig god.

Restaurantene du spiser på er forbeholdt utlendinger og guider, og de strekker seg langt for å holde deg unna spontan kontakt med landets borgere. Statuer, derimot, møter du som turist en god del av. En av landets naturressurser er bronse, og tonnevis av den er brukt til gigantiske monumenter av de to tidligere lederne. Bare av landsfaderen Kim Il-sung finnes det 34.000 statuer. To av de mest berømte står og vinker på Mansu-høyden midt i Pyongyang, og er ofte det stedet turister møter først. Regelen er at man alltid må bukke for de store lederne.

– Jeg ser tre typer turister, forteller Ju Jong Hyok, avdelingsleder i et av de mange statlige reisebyråene som arrangerer turer for utlendinger. De som blir sittende i bussen og ikke vil ut i det hele tatt, de som går ut, men nekter å bukke, og de som går ut, stiller seg opp rett foran og bukker. Det er helt klart flest av de siste. Når jeg er i en kirke eller moske i utlandet, gjør jeg jo som alle andre, det er en måte å vise respekt for dem man besøker, mener Ju Jong Hyok.

EGET OMRÅDE: Kumgang turistregion ble etablert i 2002 for å håndtere sørkoreansk turisttrafikk. Ju Jong Hyok ønsker å lage en all inclusive på denne campingplassen. Foto: Annemor Larsen , VG

Selv om du kan velge ikke å bukke, bør du strekke deg langt for ikke å fornærme landets leder, tidligere og nåværende. Det kan gi deg problemer med politi og vakter, og i verste fall blir du anholdt.

Ikke sånn de hadde trodd



Det moderne Nord-Koreas grunnlegger og ideolog Kim Il-sung, ligger med armene langs siden og stirrer med tomt blikk opp i taket. Rommet gløder i rødt, bortsett fra det skarpe hvite lyset direkte på kisten. Ved hvert hjørne står bevæpnede vakter på små forhøyninger. På vei inn måtte vi gjennom en sluse som blåste oss rene for støv. Vi er inne i Kumsusan, Palace of the sun.

NORSKE TURISTER: Brødrene Frank-Stian Svingen og Vegar Reitan ønsket å se landet fra innsiden. Foto: Annemor Larsen , VG

Tynget av alvoret rundt oss og de mange reglene for oppførsel og bekledning, defilerer vi i små grupper forbi Kim Il-sung og Kim Jong-ils balsamerte kropper. På tre sider av de opphøyde glass-sarkofagene stopper to trøndere og bukker synkront.

Brødrene Frank-Stian Svingen og Vegar Reitan ønsket å se landet fra innsiden. Nå er de inne i det aller helligste. Det enorme mausoleet var tidligere residensen til statsoverhodet, men da Kim Il-sung døde ble det gjort om til hans minnested. Palasset er den mest besøkte turistattraksjonen i Nord-Korea, sammen med DMZ, den demilitariserte sonen på grensen mot Sør-Korea.

ANNERLEDES: Frank-Stian Svingen og Vegar Reitan besøker Kumsusan, Palace of the sun, hvor den evige presidenten og landets grunnlegger Kim Il-sung og hans sønn Kim Jong-ils balsamerte kropper ligger. Foto: Annemor Larsen , VG

– Vi ville se landet før det endrer seg. Også hadde vi et ønske om å utfordre det bildet vestlige medier presenterer, forteller Frank-Stian og Vegar.

– Her var det ganske stor differanse fra hva man blir fortalt og hva som var virkelighet, men jeg forventet for så vidt ikke annet med tanke på fiendebildet man setter på Nord-Korea. Ser man kun på levestandard har jeg sett dårligere forhold for mange i USA enn det jeg har sett i Nord-Korea, men dette er jo naturligvis ikke noe som kommer godt frem i media. Samme gjelder selvfølgelig for mange andre land jeg har vært innom som man heller aldri hører om, sier Frank-Stian.

Hovedinntrykk er at det er annerledes enn de trodde.

– Det meste er mye bedre enn forventet. Relativt høy standard på hus og veier kontra mange andre asiatiske land. Folk er friere og mer åpne enn vi antok. Vi får ta bilder av hva vi vil, og guidene er veldig interessert i å snakke med oss. De har på eget initiativ tatt opp emner som atompolitikk, og den amerikanske studenten som døde etter å ha vært fengslet her.

Barna vises frem



Det er som å åpne en spilledåse. I det øyeblikket vi lukker opp døren, stivner ansiktene til de små jentene i påtatte smil, og de begynner å danse. I rommene ved siden av lærer de kalligrafi (skjønnskrift) fysikk, trekkspill, matte, brodering, programmering, hallidrett og mye mer. Childrens palace, er en slags avansert SFO for barn mellom 7 og 16 år. Og i Nord-Korea er skolefritidsordningen er viktig turistattraksjon der de får vist frem kjerneverdier som kunnskap, stolthet, ærgjerrighet og evner. I forskjellige rom perfeksjoneres ulike talenter eller lyster. Det finnes mange slike barnepalasser, det fineste er på besøkslisten til turistene.

Lampene henger som fargerike ballonger fra det høye taket. I det store velkomstområde er det bygget et lysende kart på gulvet over et samlet Korea, inkludert øyer det er disputt om eierskapet til. Det som ser ut som en tro kopi av en rakett, men er en kommunikasjonssatellitt, rager i det ene hjørnet. Ingen løper over de blankpolerte gulvene eller roper i korridorene. Disiplinen er upåklagelig.

– Man må ikke være veldig god i noe for å være her, men kan bare like det også, forteller guiden.

BARNEPALASS: Childrens palace, er en slags avansert SFO for barn mellom 7 og 16 år. Foto: Annemor Larsen , VG

Alltid to guider



Som turist har du ikke et øyeblikk for deg selv i Nord-Korea. Programmet er stramt, fra tidlig morgen til sen kveld. Du skal bli så sliten at du ikke har lyst å vandre rundt på egen hånd. Det lykkes de ganske godt med.

ALDRI ALENE: Som turist i Nord-Korea er du aldri alene. Her kjøres Frank-Stian Svingen og Vegar Reitan av gårde til neste attraksjon. Foto: Annemor Larsen , VG

Guider følger deg i ett og alt. Ved alltid å være to, kan de redde hverandre fra uheldig, vestlig påvirkning.

– Jeg kan nok kanskje tenke meg å komme tilbake hit, men da må det bli med større mulighet for å reise rundt på egen hånd, utforske landet og treffe folk, sier Frank- Stian.

Men det blir neppe slutt på guidene med det første.

– De er der for å beskytte oss utlendinger fra uheldige situasjoner, forklarer professor Kim Sang Hak.

SIKKERHET: På en strand i Kumgang Turistregion ble en sørkoreansk kvinne skutt i 2008. Vi måtte ha følge for å gå tur på stranda, "for vår egen sikkerhet." Foto: Annemor Larsen , VG

– Selvsagt har turistene innflytelse over eget program. Men sør og nord er skilt, og det er en anspent situasjon, hvor vi er truet av krig. Da må vi følge med og sikre turistene våre, og beskytte oss selv mot ytre fare.

Professoren sikter særlig til en hendelse som skjedde i 2008, der den sørkoreanske kvinnen Park Wang-ja ble skutt. Hun befant seg på stranden, i et svært populært turistområde i Nord-Korea, der tusenvis av sørkoreanere kom over grensa hver dag. Vakre strender, flotte fjell og et sted å møte slektninger de ble skilt fra da landet ble delt. Mellom en og to millioner sørkoreanere skal ha besøkt området fra det ble åpnet for turisme i 1998, til den tragiske skyteepisoden. Da ble det bråstopp.

SKUTT: I 2008 ble en sørkoreansk kvinne skutt av nordkoreanske soldater på stranden i turistområdet Kumgang, etter at hun skal ha kommet over på et militært omåde. Foto: Annemor Larsen , VG

– Våre militærvakter ropte til henne flere ganger at hun måtte stanse, men hun løp videre, forklarer professoren. Soldaten gjorde sin plikt da han skjøt, men det var en veldig trist historie for oss alle. Noen få turister har også blitt holdt igjen fordi de har vært spioner eller har gjort noe kriminelt. Våre guider er til for at slikt ikke skal skje, så det vil vi nok ikke slutte med, sier han.

Siden Park Wang-ja ble skutt, har tallet på sørkoreanske turister falt til nærmere null. Siden 2013 har Nord-Korea fått 20 såkalte økonomiske utviklingssoner, som i praksis eksperimenterer med markedsøkonomi. De viktigste satsingsområdene er landbruk, turisme og handel.

Turisme og militære



I Wonsan, noen kilometer fra den sørkoreanske grensen, satses det spesielt på turisme. De ser ut som en klynge norske campinghytter og ligger mellom fine strender og Kumgang-fjellkjeden.

På den lille terrassen foran hver hytte står det to røde plaststoler på geledd. Den hvite logoen til Coca-Cola på stolryggene lyser mot oss med en slags kapitalistisk ironi.

De 30 hyttene varierer i størrelse, men er ellers like inni:

Soveplasser, en liten sittegruppe og et enkelt kjøkken og bad. Her er det stappfullt hele sesongen, og mange av dem som leier er utlendinger. Prisene er tilnærmet norske.

NÆR GRENSA: Kumgangfjellet turistregion, ligger tett opp til grensen til Sør-Korea, på østkysten av landet. Det er et strategisk følsomt område med stor militær tilstedeværelse. Foto: Annemor Larsen , IKKE VG-BILDE

Men like bak hyttene, litt oppe i åsen, er realismen stasjonert. Lett kamuflert i en trebod i krattet står en soldat med geværmunningen pekende nedover mot oss. Hele det store turistområdet er gjerdet inn og fullt av militær poster. Gjerdene beskytter lokalbefolkningen mot ukontrollert kontakt med turister.

Mørket er i ferd med å senke seg når vi kommer frem til hotellet vårt ved foten av Kumgang-fjellene. Sjåføren stanser litt i villrede, og vi hører marsjerende soldater og sang. Ligger hotellet inne i et militærområde?

Soldatene setter en skarp lyskaster rett mot oss. En av guidene går nølende ut av bilen og opp mot militærposten med ID og tillatelser i hånden. Vi blir klarert og kan fortsette til hotellinngangen. I det øyeblikket vi setter foten på trappa, går strømmen. Hele området blir nattsvart, før lommelyktene kommer frem. Strømbrudd i Nord-Korea er dagligdags. I det sparsomme lyset skimtes en lobby i utsøkt art decostil, lysekroner og et hint av fordums storhet.

– Turisme gir store inntekter uten altfor store investeringer. Noen land lever mest på turisme. Hele verden utvikler turisme, vi vil også gjøre det. Vi har ren luft, rent vann og mye vakkert. Vi har også menneskene, de snilleste og beste menneskene, som også er viden kjent for sin gode moral. Vi er vanlige folk som elsker fred. Det liker turister, mener professor Kim Sang-hak.

ELSKER FRED: Nordkoreanere elsker fred, men den nasjonale propagandaen er preget av hat mot USA og ønske om å knuse amerikanerne. Foto: Annemor Larsen , VG

En splitter ny flyplass i Wonsan-området er nesten ferdig. Veier og jernbane fra Pyongyang utbedres og fornyes, og høye hoteller som minner om dem i spanske turistfeller, er reist på rekordtid.

Ju Jong Hyok sier at det som overrasker turister mest, er hvor vanlig det er i Nord-Korea.

– De har lest om sult og kaos, også kommer de og ser at vi lever som de fleste andre. Mange sier de er glade for å se det selv og at de ikke kjenner igjen i det de leser i mediene.

Kineserne bråker mest



De er kledd i vestlige merkeklær med synlig logo og mye bling, kineserne ved nabobordet på restauranten. De snakker og ler litt høyere enn alle andre. Det er flest kinesiske turister i Nord-Korea, men også mange europeere, særlig fra Tyskland, Storbritannia, Italia, Nederland og Frankrike.

Ju Jong Hyok vil ikke si hvilke nasjonaliteter som er favoritten hans, men han synes det er stor forskjell på oss.

– Kineserne bråker veldig og kaster sigaretten på gulvet i stedet for i askebegeret. Russerne elsker vodka, tyskerne er presise, og franskmennene, eh, de er ikke presise, ler han.

Selv blir han rørt over vennskapet og nærheten han får til folk han treffer fra hele verden. Når man tilbringer de fleste av døgnets timer sammen i flere dager, blir man godt kjent.

SKJÆRGÅRD: Det minner mye om norsk skjærgård, der vår guide Ju Jung Hyok spaserer over hengebroen i Mount Kumgang. Foto: Annemor Larsen , IKKE VG-BILDE

På vei til flyplassen for å se oss vel av gårde, forteller han om sitt første møte med en utlending, da han var 21 år.

– Jeg var akkurat ferdig med universitetet, da jeg ble bedt om å være med som tolk på et møte med en svenske som jobbet i farmasiselskap. Han skulle selge oss medisiner. Jeg var veldig nervøs, minnes han.

I løpet av samtalen gjorde Ju Jong Hyok en grov feil.

LOJAL: Alle nordkoreanere med respekt for seg selv har en eller flere pin(s) med bilde av Kim Il-sung eller Kim Jung-il Foto: Annemor Larsen , VG

– Jeg sa at prisen for en enhet var to dollar når det skulle være 0,2. Det ble heldigvis oppklart. Da møtet var over, tok vi en mer uformell kaffe før svensken skulle dra. I siste øyeblikk mannet jeg meg opp og spurte hva han synes om engelsken min. Da klappet han meg på ryggen og sa at den var veldig god. Han sa faktisk perfect. Ju Jong Hyok ler.

– Uansett nivå og nasjon, vi møtes alle som mennesker. Jeg var så flau over feilen jeg begikk, og ble så enormt lettet og glad da han sa det. Og jeg var veldig stolt over at jeg kunne gjøre meg forstått. Det var første gang jeg delte følelser med en utlending. Jeg har lært at om jeg er vennlig og samarbeidsvillig, går det meste bra. Bare ingen gjør noe som strider mot mitt lands prinsipper eller fornærmer vår store leder.

Fra bilradioen strømmer toner av Frank Sinatra. I did it my way.