Satellittbilder: Nord-Korea kan utvikle nye missil-ubåter

OFFENTLIG ERKLÆRING: Mennesker på en togstasjon i hovedstaden Seoul i Sør-Korea følger med under en TV-sendt tale med Nord-Koreas diktator Kim Jong-un i september. Jong-un brukte blant annet talen på å kalde USAs president Donald Trump for «sinnsforvirret» og sa han ville måtte «betale dyrt» for trusselen om å utslette Nord-Korea.

Foto: Jung Yeon-je

AFP