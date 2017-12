På toppen av fjell i frakk og pensko - nok en gang

Det er ingenting å utsette på Kim Jong-uns habitt på over 2700 meters høyde.

Midt i den opphetede ordvekslingen med Donald Trump fant den nordkoreanske lederen tid til å nå toppen av Nord-Koreas høyeste fjell - Paektu. Der kastet han sin glans over fjellet, som regnes som hellig.

Fjellet, som er en aktiv vulkan, er 2744 meter høyt.

I klart fjellvær smilte Kim Jong-un til fotografen, iført lang frakk og pensko. Hans besøk på toppen er datert til lørdag lokal tid, Det er beskrevet av det statlige nyhetsbyrået KCNA, og gjengitt av det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.

PEN UTSIKT: Sammen med høyststående militærledere kunne diktatoren se utover landet sitt fra høyden. Foto: KCNA , Reuters

I det lukkede landet er det ikke mulig å verifisere opplysningene til de statlige mediene.

På toppen skal han ha benyttet anledningen til å poengtere at et monument i området og en utdanningsbygning må sprites opp, samt at en autograf av hans far Kim Jong-Il bør vises bedre frem.

Jong-un skal også ha uttrykt et behov for å bygge et hotell og andre fasiliteter for besøkende til fjellet.

Det er ikke første gangen at diktatoren bestiger fjellet. I 2015 nådde han toppen i et lignende antrekk. Da skal han ha møtt piloter i det nordkoreanske forsvaret, og erklært at den friske spaserturen opp fjellsiden ga ham «mer energi enn atomvåpen».