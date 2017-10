Øver på missilangrep fra Nord-Korea

Sør-Korea, USA og Japan har innledet en felles militærøvelse som forberedelse på eventuelle missil- eller atomtrusler fra Nord- Korea.

Øvelsen finner sted utenfor Sør-Korea og Japans kyst, opplyser sørkoreanske forsvarskilder.

Fellesøvelsen skal foregå i løpet av de neste to dagene. Styrkene skal blant annet trene på å spore nordkoreanske missiler, melder Reuters.

De tre landene har de siste månedene gjennomført en rekke felles militærøvelser. USA og Sør-Korea inngikk en avtale om dette etter flere nordkoreanske pørveoppskytninger av missiler de siste månedene.

GODT UTSTYRT: Det amerikanske hangarskipet USS Ronald Reagan (CVN 76) ligger i den sørkoreanske havnebyen Busan etter en øvelse i forrige uke. Dekket er fullt av amerikanske jagerfly. Foto: Jo Jung-ho , AP

Etter våpenhvilen i den tre år lange Korea-krigen i 1953, har amerikanske og sørkoreanske gjennomført stadig større og mer omfattende felles militærøvelser langs kysten av den koreanske halvøya. Det siste året har den ene øvelsen avløst den andre. For bare en uke siden meldte New York Times at amerikanske styrker trente evakuering av ikke krigførende amerikanere fra Sør-Korea. Det førte til spekulasjoner om et mulig angrep på Nord-Korea. Nå handler det om nedskyting av missiler.

Les mer: Slik ville en krig mellom Nord-Korea og USA sett ut

Samtidig har Nord-Koreas leder Kim Jong-un tydelig på at landet fortsetter utviklingen av atomvåpen så lenge øvelsene foregår rett utenfor landets kyst. Det sa han blant annet i nyttårstalen til sine lydige landsmenn.

Her kan du lese om VGs reise i Nord-Korea

Abes første oppgave



Japan har i mange år deltatt i de store øvelsene langs Korea-halvøya. Statsminister Shinzo Abe vant en klar seier i det japanske parlamentsvalget i helgen. Det siste året har Nord-Korea skutt opp en rekke missiler som har styrtet i Japan-havet. Flere av missilene har passert over nordlige deler av landet. 28. august ble befolkningen i den nordlige, japanske Tōhoku-regionen alarmert og bedt om å søke dekning da et missil ble skutt ut mot Japan fra Sunan-regionen ikke langt fra Nord-Koreas hovedstad Pyongyang.

Gjennom valgkampen har provokasjonene fra Nord-Korea vært hovedtema for Abe.

– Som jeg lovte i valget, er min første oppgave å takle Nord-Korea på en bestemt måte. Kraftfullt diplomati er nødvendig, sa den 63 år gamle statsministeren da gjenvalget var klart.

Det er ventet at han med det nye mandatet fra velgerne vil starte arbeidet med å endre Japans strengt pasifistiske grunnlov.

KJEMPEØVELSE: Key Resolve og Foal Eagle er den største felles øvelsen mellom amerikanske og sørkoreanske styrker. Her trenes det på innlandsetting av styrker. Foto: Ed Jones , AFP

Partene i de felles militærøvelsene har ikke lagt skjul på at de trener på scenarioer knyttet til trusselen fra Kim Jong-uns regime. Da VG besøkte landet i vinter, ble det forberedt en kjempeøvelse der amerikanske og sørkoreanske styrker skulle trene på ilandsetting av styrker og på å «slå ut» Nord-Koreas ledere.

Dette kringkastes til befolkningen i Nord-Korea som lever under stadig strengere sanksjoner.

Ekspert: Derfor blir det ikke krig mot Nord-Korea ennå

– Du vil ikke tro det



I USA sa president Donald Trump i et intervju med Fox News mandag, at amerikanerne er forberedt på alt når det gjelder Nord-Korea.

– Vi vil se hva som skjer. Vi er så forberedt at du ikke vil tro det, sa Trump til Fox-reporter Maria Bartiomo.

MEGLER: Tidligere president Jimmy Carter var involvert i forhandlingene da amerikanske Aijalon Mahli Gomes ble løslatt fra fengsel i Nord-Korea i 2010. Her kommer han hjem til Boston. Foto: Adam Hunger , Reuters

I USA har tidligere president Jimmy Carter meldt seg til tjeneste for Trump i Nord-Korea. Han var president fra 1977 til 1981 og fortsatte etter sin presidentperiode med fredsarbeid over hele verden. Blant annet fikk han i 1994 Nord-Koreas store leder Kim Il-sung med på atomvåpenfrys.

Ifølge The Guardian skal president Donald Trump ha mislikt Carters utspill så sterkt at han sendte en medarbeider hjem til Jimmy Carter i Georgia som ba ham om å holde seg unna temaet.

Marion Creekmore Jr., som fulgte Carter på reisen til Nord-Korea i 1994, skriver i sin bok «A Moment of Crisis» at Kim Il-sung sa følgende til Jimmy Carter:

«Hovedproblemet er at vi mangler tillit. Å skape tillit er vår viktigste oppgave. Mistilliten kommer fra mangel på kontakt mellom oss».

Bli med VG på en reise inn i Nord-Korea: