Nord-Koreas FN-ambassadør taler i sikkerhetsrådet

Nord-Koreas FN-ambassadør skal delta på fredagens møte i sikkerhetsrådet der USAs utenriksminister skal snakke om håndteringen av krisen på Koreahalvøya.

Tirsdag sa Rex Tillerson at amerikanerne er klare til å ha et første møte med Nord-Korea uten betingelser, men Det hvite hus var raskt ute med å si at president Donald Trump ikke har endret syn på Nord-Korea.

En talsperson for den nordkoreanske FN-delegasjonen bekrefter at ambassadør Ja Song-nam skal tale på møtet i sikkerhetsrådet.

Les også: Tillerson korrigert etter Nord-Korea-utspill

Vil unngå misforståelser



Torsdag møtte ambassadøren FN-utsending Jeffrey Feltman, som nylig kom tilbake fra en besøk til Pyongyang. Samme dag var FNs generalsekretær António Guterres i Tokyo der han møtte Japans statsminister Shinzo Abe i Tokyo. Den spente situasjonen på Koreahalvøya var et tema også i det møtet.

– Jeg tror vi alle vil unngå at situasjonen kommer ut av kontroll, og at misforståelser og feilhåndtering ender i krig mens vi har hatt øynene lukket, sa Guterres til journalister etter møtet.

Han understreket også viktigheten av at alle parter forstår at det haster å komme til en fredelig løsning.

Stoltenberg: Nord-Koreas missiler kan nå alle land i Europa

Putin og Trump på telefon



Russlands president Vladimir Putin og USAs president Donald Trump diskuterte Nord-Koreas atomprogram på telefon torsdag, opplyser Kreml.

De to statsoverhodene diskuterte situasjonen i flere kriseområder og spesielt hvordan man kan finne en løsning på spenningen på Koreahalvøya, heter det i en uttalelse fra russiske myndigheter.

Putins maratonsending: Forsvarer Trump og benekter innblanding

Japan med nye sanksjoner

I natt kom nyheten om at ytterligere 19 personer og organisasjoner er oppført på Japans sanksjonsliste mot Nord-Korea.

Listen består nå av 103 selskaper og 108 personer, inkludert sju kinesiske selskaper, fem kinesere, ett singaporsk selskap og to namibiske, opplyser japanske myndigheter.

Selskapene det dreier seg om er på ulike måter involvert i handel med Nord-Korea, og Japan har valgt å fryse alle deres midler på ubestemt tid.

Japan er vert for møtet i FNs sikkerhetsråd fredag, hvor man skal diskutere fredelige måter å presse regimet i Pyongyang på.