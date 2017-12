Nord-Korea om stor militærøvelse: – USA og Sør-Korea vil betale dyrt

Nord-Korea fordømmer USAs og Sør-Koreas store militærøvelse som startet mandag, og sier den presser Koreahalvøya til «randen av atomkrig».

Pyongyang vil «seriøst vurdere» mottiltak mot øvelsen, og USA og Sør-Korea vil «betale dyrt for sine provokasjoner», meldte det statlige nyhetsbyrået KCNA søndag ifølge AP.

Uttalelsene er typiske for Nord-Korea, som hevder at de felles øvelsene til USA og Sør-Korea er en forberedelse til invasjon, skriver det amerikanske nyhetsbyrået.

Også det nordkoreanske forsvarsdepartementet har reagert kraftig på øvelsen. I en skriftlig uttalelse lørdag ble USAs president Donald Trump kalt en «atomdemon». Departementet hevdet videre at Trump «ber om atomkrig».

– Sørger for fred



Den årlige luftkampøvelsen «Vigilant Ace» startet på Koreahalvøya mandag og skal pågå fram til fredag. Den er en av USA og Sør-Koreas største felles militærøvelse med luftstyrker noensinne.

Oppstarten skjer kun en knapp uke etter at Nord-Korea skjøt opp et nytt interkontinentalt ballistisk missil som nordkoreanske myndigheter hevder kan nå USAs fastland.

Se video her av hvordan Sør-Korea svarte på Nord-Koreas oppskytning med å skyte opp et eget missil seks minutter senere:

Datoene for «Vigilant Ace 2018» var kunngjort før oppskytingen, og øvelsen avholdes ikke som et svar på en spesifikk hendelse eller provokasjon, ifølge det amerikanske luftforsvaret.

– Den er laget for å sørge for fred og sikkerhet på Koreahalvøya, og bekrefter USAs forpliktelse til stabilitet i Nordøst-Asia, heter det i en uttalelse fra det amerikanske luftforsvaret.

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R. McMaster uttalte imidlertid på en forsvarskonferanse i California i helgen at muligheten for krig med Nord-Korea øker hver dag.

– Jeg tror den øker hver dag, noe som betyr at vi i virkeligheten er i et kappløp. Vi er i et kappløp om å være i stand til å løse dette problemet, sa han ifølge CNN.

TROSSER ADVARSLER: Et amerikansk F-22 Raptor tar av fra en sørkoreansk flybase i Gwangju mandag morgen. Foto: , AP

230 fly i øvelsen

USA stiller med et mannskap på rundt 12.000 personer i den fem dager lange militærøvelsen, som også inkluderer sørkoreanske flygere. De vil ta i bruk hele 230 amerikanske og sørkoreanske militærfly fra åtte militærbaser.

Blant flyene er seks F-22 Raptor med stealth-egenskaper som gjør flyet vanskelig å oppdage. Også 18 F-35-fly, samme type kampfly som Norge har kjøpt, benyttes, ifølge Washington Post.

Sørkoreanske medier har også meldt at strategiske bombefly av typen B-1B kan komme til å bli tatt i bruk i løpet av uken, men en talsmann for det amerikanske luftforsvaret kan ikke bekrefte disse opplysningene, skriver Reuters.