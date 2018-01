Nord- og Sør-Korea er enige om å holde høynivåsamtaler til uken etter at nord takket ja til et tilbud fra sør, opplyser Sør-Koreas forsvarsdepartement.

Myndighetene i nord har akseptert invitasjonen til samtaler i den felles grensebyen Panmunjom, ifølge Sør-Koreas forsvarsdepartement. De to landene skal diskutere Nord-Koreas mulige deltagelse i vinter-OL, som arrangeres i nabolandet i sør i februar.

Tirsdag foreslo Sør-Korea at de to landene skulle møtes til høynivåsamtaler 9. januar.

– Vi håper sør og nord kan sitte ansikt til ansikt og diskutere deltagelse for en nordkoreansk delegasjon i vinterlekene i Pyeongchang, samt andre temaer av gjensidig interesse for å styrke de koreanske båndene, sa Sør-Koreas gjenforeningsminister på en pressekonferanse tirsdag.

VG-spesial: Syv dager i Nord-Korea

– Fem minutter fra en krig

Nord-Korea-forsker Geir Helgesen, ved Nordisk institutt for Asiastudier ved Universitetet i København, mener det er gode muligheter for positive resultater om Sør- og Nord-Korea får møtes til samtaler alene, men at vi ikke kan vente oss noen løsning av én samtale.

– Dette er en 60–70 år gammel konflikt med mange lik i lasten, skjeletter i skapet og mye som skal snakkes på plass. Møtes de blir det et historisk øyeblikk, og noe de andre landene i regionen har kjempet for i lang tid, sier Helgesen.

Disse bildene er fra slutten av november 2017:

Forskeren håper begge land er innstilt på at det skal komme noen positive resultater ut av møtet, og at det er et skritt i riktig retning om Nord-Korea deltar i De olympiske leker som arrangeres i Sør-Korea i februar.

– Hvis Sør-Korea begynner å ta opp Nord-Koreas atom- og missilprogram og kommer med et krav om at det skal stoppes, er jeg redd møtet blir avbrutt med det samme og at Nord-Korea ikke vil diskutere. Jeg tror Sør-Korea er kloke nok til å ikke ta opp de fundamentale uenighetene først, og heller tar opp spørsmål der det kan bli enighet, mener Helgesen.

Senest 28. november i fjor ble et missil skutt opp fra Nord-Korea, og ifølge myndighetene i landet skal det nye missilet kunne nå hele det amerikanske fastlandet.

Artikkelen fortsetter under bildet

FRYKT FOR KRIG: Helgesen mener det er frykten for krig som har drevet Nord-Korea og Sør-Korea til samtaler. Han tror Trumps retorikk har vært en av de avgjørende årsakene. Foto: Ahn Young-joon , AP

Helgesen mener en av årsakene til at de to landene nå skal møtes er frykten for krig.

– Det er ikke sånn at disse samtalene kommer som lyn fra klar himmel, men noen forutsetninger er annerledes i dag enn for tre måneder siden. En av de store er frykten for en amerikansk presidents påfunn i forhold til krig og fred, og den deler sør og nord og til og med Japan.

Han mener Trumps gjentagelser om at krig er innenfor mulighetenes grenser har skapt en skrekk i alle de tre landene.

– De føler seg nok langt mer presset til forhandling enn for kort tid siden. Det amerikanske presset har ikke avtatt og har blitt større og større. Vi er fem minutter fra en krig, og det er å komme seg vekk fra dette som nå er viktig.

Håp etter nyttårstale

Forslaget om samtaler kom etter at Nord-Koreas leder Kim Jong-un anla en mer forsonende tone enn vanlig i sin nyttårstale. Han ga blant annet uttrykk for håp om fredfylte olympiske leker i Sør-Korea i februar og antydet nettopp at Nord-Korea kan sende en delegasjon til lekene.

Les også: Her tester Nord-Korea atombomber

Partene vil også diskutere hvordan de kan forbedre båndene på Koreahalvøya, etter at Nord-Korea det siste året har gjennomført flere prøveskytinger av ballistiske missiler, skriver The Guardian.

– De to sidene har bestemt seg for å diskutere problemer ved å utveksle dokumenter, fortalte en talsperson for sørkoreanske myndigheter, Baik Tae-hyun, på en pressekonferanse ifølge nyhetsbyrået Yonhap.

Hvor farlig er Nord-Koreas missiler? Se video om de interkontinentale ballistiske missilene her:

Trump ville ha æren

Kunngjøringen om samtaler kommer kun timer etter at USA gikk med på å utsette en planlagt militærøvelse med Sør-Korea. De to landene kom til en enighet etter en telefonsamtale mellom Donald Trump og Sør-Koreas president Moon Jae-in. Øvelsen er utsatt til etter OL.

Kommentar: På tide å bekymre seg for OL?

Onsdag gjenåpnet de to landene en direkte telefonlinje, noe som anses som et mulig tegn på gryende diplomatisk tøvær mellom de to bitre fiendene.

Torsdag forsøkte Trump å ta på seg æren for at det nå lå an til dialog mellom de to landene. I en twittermelding hevdet at denne dialogen ikke hadde funnet sted om det ikke var for at han hadde vært «streng» og lagt hele USAs «styrke» mot nord. Han poengterte i samme melding at samtaler var «en bra ting».

Helgesen mener Trump, på tross av dette, kan komme til å stoppe samtalene ved å for eksempel å gå bort ifra avtalen om å utsette militærøvelsen, eller ved å komme med trusler om OL- eller våpeneksport-boikott til Sør-Korea.

– Man kan ikke ta han alvorlig når han på ett tidspunkt mener USAs utenriksminister spiller sin tid når han vil i dialog med Nord-Korea, og han noen uker etter sier at det er en god idé. Han må betraktes som stort sett uberegnelig. Jeg tror det er mulig at han ombestemmer seg, men det er også mulig at han fastholder. Det må vi håpe.