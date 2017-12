Kim Jong-un i nyttårstale: – Har «atomknappen» på pulten

Den nordkoreanske lederen benyttet sin nyttårstale til å komme med nye stikk mot USA.

Iført en lys dress og et matchende slips inntok Kim Jong-un landets TV-skjermer natt til mandag norsk tid. I nyttårstalen fortalte han at «Nord-Korea har fullført sine atomvåpen», og at hele USA er innen rekkevidde.

– «Atomknappen» er på pulten min. Dette er virkeligheten, ikke en trussel, var den klare beskjeden fra talerstolen.

Han understreket at landet er «en ansvarlig atommakt som elsker fred», og forsikret innbyggerne om at USA ikke kan gå til krig.

– Så lenge det ikke er noen aggresjon mot oss, har vi ingen planer om å bruke atomvåpen.

Like før jul: Nye amerikanske sanksjoner mot Kims «rocket stars»

Til tross for fordømmelse fra det internasjonale samfunnet og en rekke FN-sanksjoner nekter Nord-Korea å stoppe sine missil- og atomprogrammer. Bare i år har de skutt opp 16 missiler, og i september testet de også sin sjette og kraftigste atomprøvesprenging.

VG i Nord-Korea: – Atomvåpen er dessverre nødvendig

Hvor mange missiler har Nord-Korea, hvor langt kan de nå, og hvor stor skade kan de gjøre? Få innsikt her:

Men i nyttårstalen strakk Kim Jong-un også ut en noe forsonende hånd til Sør-Korea. Han fortalte at han håper spenningen mellom de to nabolandene avtar, og at vinter-OL i Pyeongchang blir en suksess.

Han fortalte videre at landet vurderer å sende en delegasjon til lekene, og at han håper tjenestemenn fra Korea-landene snart kan møtes for å diskutere denne muligheten.

– Nord-Koreas deltakelse i vinterlekene vil være en god mulighet til å vise samholdt, og vi ønsker at lekene blir en suksess.

Les også: Her tester Nord-Korea atombomber

Hvor stor er egentlig trusselen fra Nord-Korea? Og hvordan ble det sånn? Bli oppdatert her: