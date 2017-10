Kim-drapet: Kaotiske scener da de siktede var på befaring

Tirsdag var de to kvinnene som er siktet for drapet på Kim Jong-nam tilbake på flyplassen i Kuala Lumpur.

SIKTES: Siti Aishah (t.h) og Doan Thi Huong ble siktet for drap på Kim Jong-nam onsdag. Foto: AFP/Reuters

I februar i år ble Kim Jong-nam, halvbroren til Nord-Koreas mektige president Kim Jong-un, på oppsiktsvekkende vis drept på en flyplass i Kuala Lumpur i Malaysia.

To kvinner ble pågrepet og siktet for å ha drept ham ved å ha smurt nervegassen VX i ansiktet hans.

Tirsdag var de tilbake på åstedet, under en befaring i forbindelse med den pågående rettssaken mot de to. Over 200 politibetjenter og haugevis med journalister var på plass.

De to siktede, Siti Aishah (25) og Doan Thi Huong (28), er fra henholdsvis Indonesia og Vietnam. Forsvarerne deres hevder at de trodde de var involvert i en praktisk spøk i tilknytning til et TV-program.

TO BRØDRE: Kim Jong-un og halvbror Kim Jong-nam. Foto: ap

Skuddsikre vester og rullestoler



Gooi Soon Seng, forsvarsadvokaten til Siti Aisayh, uttalte ifølge nyhetsbyrået Reuters at befaringen var nødvendig for å verifisere omgivelsene og stedet der mordet ifølge påtalemyndigheten skjedde.

De siktede møtte begge opp i tunge skuddsikre vester, som ifølge Reuters gjorde dem slitne.

Bakgrunnen for befaringen er at overvåkningsbildene, som kan sees i videoen under, har vært sentrale i bevisføringen. Forsvarerne til de siktede mener at overvåkingsbildene ikke gir det fulle bildet av hva som skjedde.

De to ble på et tidspunkt under befaringen dyttet rundt av politiet sittende i rullestoler. Siti Asiyah brøt ut i gråt halvveis ut i befaringen, melder AFP. Nyhetsbyrået skriver videre at Doan Thi Huong ikke skal ha sett frisk ut.

Etter befaringen på åstedet, dro gruppen på en kafé på flyplassen.

Risikerer dødsstraff

De to kvinnene risikerer dødsstraff hvis de blir funnet skyldige. Begge har nektet straffskyld.

Advokaten til Houng, Selvam Shanmugam, uttalte kort tid etter siktelsen at hun hevder hun er uskyldig.

– Hun nektet. Hun nektet. Hun sa: «Jeg er uskyldig». Hun er definitivt oppskaket fordi hun risikerer dødsstraff, sa Shanmugam til Reuters.