FFI-forsker: «Svært sannsynlig at Nord-Korea kan ramme USA»

Sannsynligheten for at Nord-Korea kan ramme store deler av det amerikanske fastlandet med kjernevåpenlast er stor, mener forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

– Til nå er det for tidlig å si at Hwasong-15 kan ramme hele USA med kjernevåpenlast, siden den kan være tyngre og begrense rekkevidden noe, men jeg vil påstå at gårsdagens test gjør det svært sannsynlig, sier seniorforsker Halvor Kippe ved FFI.

Tirsdag norsk tid kom meldingen om at Nord-Korea, nok en gang, har skutt opp et nytt missil. Denne gangen hevder regimet at missilet Hwasong-15 kan nå hele USAs fastland og at det har nådd et historisk gjennombrudd med ambisjonen om å bli en atommakt.

Halvor Kippe ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Foto: FFI

I juli i år gjennomførte Nord-Korea to vellykkede tester med missilet Hwasong-14. Nord-Korea har dermed nå to missiler med potensiell rekkevidde til å ramme USA med kjernevåpen, sier Kippe.

En rekkevidde på 13 000 kilometer



Hwasong-15 tilbakela om lag 1000 kilometer i luften før det falt ned innenfor Japans økonomiske sone i Japanhavet, 50 minutter senere. Missilet skal ha nådd en svært høy bane, 4500 kilometer over jordens overflate. Hvis det er korrekt, betyr det at missilet gikk ti ganger høyere enn banen som Den internasjonale romstasjonen befinner seg i.

– Men en annen bane kunne, ifølge den amerikanske eksperten David Wright, gitt en rekkevidde på hele 13 000 km med samme nyttelast. Det ville ha vært nok til å dekke hele USA (unntatt Puerto Rico), sier Kippe.



Han forklarer videre at de bevisst har unngått japansk luftrom, både for å unngå provokasjon og for å ha bedre evne til å måle om nyttelastkammeret overlevde møtet med atmosfæren på vei ned igjen.

Lettere enn Hwasong-14

Det er imidlertid for tidlig å slå fast hvilke missil som ble skutt opp, og tradisjonen tro, vil Nord-Korea i løpet av de kommende dagene publisere bilder av Hwasong-15.

Men forskeren har likevel gjort seg noen tanker, og antar at det er snakk om et ballistisk missil med flytende drivstoff, hvor skroget kan være laget av komposittmaterialer og ikke metall.

– Det ville gi et mye lettere missil enn Hwasong-14, om dimensjonene ellers er de samme. Det vil også øke rekkevidden og det kan også hende at dette nye missilet har en annen motorkombinasjon enn Hwasong-14, spesielt i trinn to.

– Dersom missilet hadde benyttet fast drivstoff og ikke flytende, ville nok Nord-Korea allerede nå fortalt oss det, siden det ville vært et avgjørende gjennombrudd for å få missiler med mye raskere klargjøringstid enn missiler med flytende drivstoff, forklarer han.



Trump: – Ingenting er endret



I kunngjøring fra Nordkoreanske myndigheter heter det at missilet har mye større taktiske og tekniske fordeler enn Hwasong-14. Der går det også frem at Nord-Korea utvikler strategiske våpen for å forsvare landets suverenitet og territoriale integritet mot USA.

Pressetalskvinne Sarah Sanders i Det hvite hus opplyser at president Donald Trump var i Kongressen da oppskytingen skjedde, og at han ble orientert om oppskytingen mens raketten fortsatt var i luften.

Over to timer etter oppskytingen kommenterte presidenten selv hendelsen da han kom tilbake til Det hvite hus. Han var ordknapp, og sa:

– Det er en situasjon vi tar oss av. Vi tar dette veldig alvorlig. Ingenting er endret.

Som et svar på oppskytingen, gjennomførte Sør-Korea sin egen rakettoppskyting bare minutter etter provokasjonen fra naboen i nord. I tillegg har Japan, Sør-Korea og USA bedt om et hastemøte i FNs sikkerhetsråd.

Kina har også gitt uttrykk for dyp bekymring over Nord-Koreas test og ber partene om å sette seg ved forhandlingsbordet.