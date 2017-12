Ekspert om Tillersons Kim-invitt: På høy tid

Rex Tillerson setter ingen betingelser for å få Nord-Koreas ledelse til forhandlingsbordet. Positivt signal, mener Sverre Lodgaard.

Det er ikke første gangen Rex Tillerson har sagt at USA ønsker å snakke med Kim Jong-un, men nå går den amerikanske utenriksministeren mer i detaljer for å understreke hvor viktig det er at de to partene møtes.

Firkantet bord



– Kan vi ikke bare møtes og snakke om været dere ønsker det? Vi kan diskutere om bordet skal være firkantet eller om det skal være rundt hvis det spiller noen rolle. Men vi kan i det minste sette oss sammen ansikt til ansikt. Deretter kan vi utarbeide et veikart som omfatter det vi er villige til å prøve å få til, var utenriksminister Tillersons oppfordring til den nord-koreanske lederen.

– Nå er det jo slik at den amerikanske utenriksministeren har sagt det samme tidligere, men hvis det er riktig at USA vil møte Nord-Korea uten at det settes betingelser, er det veldig positivt og på høy tid, sier seniorforsker og sikkehetspolitisk ekspert, Sverre Lodgaard ved Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI.

Tillersons tilbud og oppfordring til Kim Jong-un ble framsatt under «2017 Atlantic Council-Korea Forum» i Washnington D.C. tirsdag.

INVITERT: Nord-Koreas leder, Kim Jong-un, blir nok en gang invitert til å snakke med USA. Den amerikanske utenriksministeren, Rex Tillerson, har uttrykt forståelse for at Kim ikke uten videre vil avvikle Nord-Koreas atomvåpenprogram. Her er den store lederen, under et besøk på en fabrikk som produserer potetmel. Foto: KCNA/REUTERS

– Det er urealistisk å forvente at et land med et atomvåpen-program setter seg til forhandlingsbordet og sier at de er klare for å avvikle et program som omfatter masseødeleggelsesvåpen, og som de har investert så store resurser på å utvikle, sa den amerikanske utenriksministeren.

Trump er enig



Rex Tillerson understreket at president Donald Trump delte denne oppfatningen.

– Faktum er at det har vært temmelig kaotisk i Washington og hvor president Trump og utenriksminister Tillerson har snakket i munnen på hverandre. Hvis man nå snakker samme språk er det positivt, og jo fortere de setter seg ned for å snakke sammen, desto bedre, sier Sverre Lodgaard.

Hittil i år har Nord-Korea foretatt mer enn 20 utskytninger av langdistanseraketter og en atomsprengning, den største landet noengang har testet.

Den amerikanske utenriksministeren sa at Nord-Korea må stoppe denne testingen av våpen.

