Bob Corker: – Trump kastrerer Tillerson i offentligheten

NEW YORK (VG) Topp-republikaneren Bob Corker fyrer på ny løs mot president Donald Trump - og mener han nøytraliserer og saboterer sin egen utenriksminister Rex Tillerson.

– Du kan ikke offentlig kastrere din egen utenriksminister uten at du i realiteten gir deg selv null valgmuligheter, sier Corker om Trump i et intervju med Washington Post.

Med dette mener han at Trump øker faren for en atomkrig enten med Nord-Korea eller Iran med den måten han motarbeider Tillerson på.

Republikaneren Bob Corker er ingen hvem som helst. Han er leder av Senatets utenrikskomite. Det er andre gang på under en uke han går til frontalangrep på presidenten fra sitt eget parti.

Corker er en nær alliert av Rex Tillerson som for noen dager siden ikke ville svare på om han hadde kalt Trump for «en idiot» under et Pentagon-møte 20. juli.

Bob Corker mener Trumps håndtering av atomtruslene fra både Iran og Nord-Korea er livsfarlig på alle måter.

– Tweetene, ja, du hever spenningen i regionen - og det er veldig uansvarlig. Men det er den første delen, kastreringen av Tillerson, jeg er mest bekymret for, sier Corker til Washington Post.

ADVARER MOT TRUMP: Den republikanske Tennesse-senatoren Bob Corker går igjen i strupen på president Donald Trump, en president han tidligere støttet. Foto: J. Scott Applewhite, AP

Særlig oppsiktsvekkende var Trumps twittermeldinger etter at Tillerson hadde møtt kinesiske ledere i Bejing, hvor Nord-Korea var et tema. Etter disse møtene røpet Tillerson til media at de hadde åpnet noen diplomatiske kanaler til diktaturet i Nord-Korea.

Da skrev Trump følgende om sin egen utenriksminister på twitter:

«Jeg har sagt til Rex Tillerson, vår fantastiske utenriksminister, at han kaster bort tiden sin ved å forhandle med lille Rocket Man».

Bob Corker mener Tillerson har gjort en god jobb overfor Kina, bare for å oppleve at Trump obstruerer alt.

– Når du sparker bena under din egen sjefsdiplomat, så faller alt fra hverandre, mener Corker.

Bob Corker er høyt respektert i det republikanske partiet og var tidligere en nær støttespiller av Donald Trump. Men for fem dager stilte han opp i et intervju med New York Times hvor han forsikret seg om at journalisten hadde skrudd på båndopptageren.

– Han behandler Det ovale kontor som et realityshow hvor han kommer med ubetenksomme trusler mot andre land. Dette kan lede oss til 3. verdenskrig. Han bekymrer meg. Han bør bekymre alle som bryr seg om bryr seg om nasjonen vår, sa Corker til New York Times.

Han hevdet også at det er et faktum at Trumps nærmeste i Det hvite hus daglig kjemper hardt for å kontrollere en ustabil og uforutsigbar president.

Donald Trump slo hardt tilbake mot Bob Corker. Trump ga ham hovedskylden for Iran-avtalen som Barack Obama fikk i stand i 2015, og Trump nå altså vil ha bort. Presidenten påstår også at Corker ville bli utenriksminister, men at Trump sa nei takk.

– Jeg vet ikke hvorfor presidenten tvitrer ting som ikke er sant. Du vet han gjør det, alle vet han gjør det, sa Bob Corker.