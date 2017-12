Advokat: Kim Jong-uns halvbror bar motgift da han døde

Kim Jong-nam skal ha båret et motmiddel mot nervegift da han ble drept.

Halvbror av Nord-Koreas leder Kim Jong-un bar en motgift til nervegiften VX da han ble drept på flyplassen i Kuala Lumpur i Malaysia den 13. februar i år.

Malaysisk høyesterett mottok informasjon om at Kim Jong-nam hadde 12 doser av stoffet Atropine i sin skulderveske da han ble forgiftet, opplyser forsvarsadvokat Hisyam Abdullah til CNN.

Abdullah representerer den siktede Doan Thi Huong (28) i rettsaken som nå pågår mot henne og indonesiske Siti Aisyah (25).

Atropine er motgiften til nervegiften VX - et kunstig middel som omtales som et av de giftigste stoffene som noen gang er fremstilt.

Den eneste kjente bruken av stoffet er i kjemisk krigføring, og det klassifiseres som et masseødeleggelsesvåpen av FN.

Bar 125.000 dollar

Malaysisk politi bekreftet at de hadde funnet spor av stoffet i Jong-nams ansikt like etter hans død. Nervegiften ble funnet ved å ta prøver fra ansiktet og øynene til 45-åringen.

Ifølge forsvarsadvokat Abdullah uttalte den statlig giftspesialisten K. Sharmilah til retten onsdag denne uken at hun hadde undersøkt stoffet sammen med en rekke andre prøver som var samlet inn av malaysisk politi.

Ifølge den amerikanske farmasøytorganisasjonen ASHP gir Atropine «grunnleggende beskyttelse mot eksponering av kjemisk nervegift og innsektsmiddelforgiftning».

I tillegg til motgiften bar Kim rundt 125.000 dollar i kontanter da han døde, opplyste en politikonstabel som vitnet i retten nylig.

Risikerer dødsstraff

Politiet har tidligere uttalt at de mener vietnamesiske Doan Thi Huong (28) og indonesiske Siti Aisyah (25) smurte en dødelig gift i ansiktet på 45-åringen mens han ventet på et fly til Macau.

Forsvarerne deres hevder at de trodde de var involvert i en praktisk spøk i tilknytning til et TV-program.

Les mer: Kim-drapet: Kaotiske scener da de siktede var på befaring

Kvinnene risikerer dødsstraff hvis de blir funnet skyldige. Begge har nektet straffskyld.

Kjemikeren Raja Subramaniam vitnet i rettsaken mot de to kvinnene i oktober, og sa at han fant ren nervegift i Kims øye og blod. Det var også spor av den på skjortekragen og ermene.

Kjemikeren kunne ikke si om dosen var den direkte årsaken til at Kim døde, men han sa den var 1,4 ganger dødelig dose.

Etterlyst av Interpol

Tidligere i november navnga malaysisk politi fire nordkoreanerne mistenkt for å ha vært involvert i drapet på Kim Jong-nam. Rettssaken mot de to tiltalte kvinnene fortsetter.

Overvåkningsvideoer viser at to av mennene møtte de to drapstiltalte kvinnene i forkant av attentatet.

De fire ble i mars etterlyst av Interpol, som sendte ut en «rødmelding». Det er det nærmeste man kommer en internasjonal arrestordre.

Kim Jong-nam var eldste sønn av Nord-Koreas avdøde leder Kim Jong-il og ble tidligere ansett som arving til det politiske dynastiet som har styrt landet siden grunnleggelsen.

45-åringen ble imidlertid tilsidesatt etter at han i 2001 forsøkte snike seg inn i Japan for å besøke en Disneyland-park, og han oppholdt seg etter dette stort sett i utlandet.

Det var ingenting som tydet på at han ønsket å utfordre halvbroren Kim Jong-un som overtok som nordkoreansk leder i desember 2011, men nordkoreansk etterretning mistenkes likevel for å ha stått bak attentatet mot ham.

Nord-Korea nekter for dette og hevder at han døde av hjerteinfarkt.