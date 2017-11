VG i Nord-Korea: – Atomvåpen er dessverre nødvendig

PYONGYANG (VG) På reise i Sør-Korea gir Donald Trump delte signaler i Nord-Korea-spørsmålet. VG er i Nord-Korea, hvor man ikke tror nabolandene vil følge Trump.

Den amerikanske presidenten Donald Trump besøkte tirsdag Sør-Korea. Der kom han med motstridene uttalelser om Nord-Korea.

– Vi har gjort stor framgang, hevdet Trump og oppfordret ifølge NTB samtidig ledelsen i Pyongyang til å komme til forhandlingsbordet og inngå en avtale.

– Før eller siden vil alt løse seg. Det løser seg alltid, det må løse seg, fortsatte han.

Senere tirsdag kom Trump med langt krassere uttalelser om Nord-Korea. Han betegnet landet som «en verdensomspennende trussel, som krever verdensomspennende handling», og påpekte at USA om nødvendig vil bruke alle sine militære kapasiteter.

GOD STEMNING: Den amerikanske presidenten Donald Trump (i midten) skåler med Sør-Koreas president president Moon Jae-In (til høyre). Til venstre, førstedame Melania Trump. Bildet er tatt under en statsmiddag i presidentens blå hus i Sør-Koreas hovedstad Seoul 7.november. Foto: Jim Watson , AFP

Onsdag skal Trump til Kina, og hans uttalelser om Kina spriket også i flere retninger tirsdag.

Den amerikanske presidenten hyllet først Kinas president Xi Jinping, og sa at «han har virkelig vært svært, svært hjelpsom», men samtidig kritiserte han Beijing for ikke å gjøre nok. Blant annet med tanke på at rundt 90 prosent av Nord-Koreas handel med omverdenen skjer med Kina.

– Det er uakseptabelt at land hjelper til med å væpne og finansiere dette stadig farligere regimet, sa han og la til at alle land må rette seg etter Sikkerhetsrådets resolusjoner og stanse handelen med Nord-Korea.

– For å beskytte oss

FORKLARER: Ri Gyong Chol i Korean Academy of Social Science - KASS under intervju med VG i Nord-Korea. Foto: Annemor Larsen , VG

VG er i Nord-Koreas hovedstad Pyongyang, hvor professor Ri Gyong Chol, i det koreanske forskningsinstituttet KASS, kommenterte Donald Trumps reise til nabolandene.

– President Donald Trump reiser rundt i regionen her, til landene rundt oss, og vil nok presse dem til strengere sanksjoner mot oss, sier Ri Gyong Chol til VG.

Den nord-koreanske professoren tror imidlertid at den amerikanske presidenten vil få en vanskelig oppgave på sin reise til Nord-Koreas naboland.

– Vi tror ikke noen av dem vil følge hans ønsker i konflikten mot oss. Både Sør-Korea og Kina ønsker fred, de vil ikke ha verken Trump eller krig. I denne regionen elsker alle fred, og ingen vil ha krig.

Professor Chol representerer Kass, som er rådgivere og premissleverandører for regjeringen i Pyongyang. Han mener landene i regionen forstå at Nord-Koreas atomvåpen er til selvforsvar.

– Uansett hvor mye falsk informasjon som spres om oss, vil alle landene i vår region skjønne hvorfor vi har atomvåpen. Det er for å beskytte oss, og det er dessverre nødvendig, sier Chol.

DAGLIGLIV: Nordkoreanere på sykkel i Pyongyang. Foto: Annemor Larsen , VG

– Amerikanerne vil ikke snakke

Seniorforsker ved institutt for forsvarsstudier Ian Bowers tror ikke Nord-Korea ønsker å forhandle med amerikanerne før de har raketter som når USA.

– Jeg tror samtaler er den eneste løsningen, sier Bowers, men akkurat nå ser det mørkt ut.

– Amerikanerne vil ikke snakke før Nord-Korea fjerner sine atomvåpen. Det kommer jo ikke til å skje. På et eller annet tidspunkt må det bli en diplomatisk tilnærming, tror Bowers.

– Hva vil Nord-Korea?

– De vil nok ha fredsavtale med USA, og anerkjennes som atommakt. Antagelig vil de også ha slutt på de amerikanske og sør-koreanske militærøvelsene på Korea-halvøya og muligens forlange stasjonerte amerikanske styrker ut av Sør-Korea.

Han mener vi må slutte å være så sjokkerte over hva Nord-Korea gjør.

– Vårt problem er at vi ikke tror på dem, at vi kaller alt propaganda. Faktum er at Kim Jong-un har vært åpen og ikke minst konsekvent om sine planer. Han har lovet å satse på å bygge landet som atommakt. Det er også det han har gjort og gjør. Han er konsistent og gjør det han sier han skal gjøre. Vi burde lytte mer, i stedet for å kalle alt propaganda, mener Bowers.

– Besatt av sanksjoner

Flere eksperter VG har snakket med sier at Nord-Korea har kontaktet konservative amerikanske institusjoner og andre lands eksperter for å forsøke å forstå Trump.

– Det er jo ikke så vanskelig å skjønne, vi forstår ham jo ikke selv, sier Bowers.

– USA er besatt av sanksjoner, og tror at strengere sanksjoner vil gjøre det mer sannsynlig at Nord-Korea presses mot forhandlingsbordet. Det vil neppe lykkes, sier Alexander Dukalsis, professor ved School of Politics and International relations ved University College i Dublin.

– Det finnes ikke forskning som tyder på at sanksjoner er særlig vellykket. Noen vil si det var det i Iran, at det var sanksjonene som presset dem til forhandlingsbordet. Men sett fra Kim Jung- uns sted vil Trumps ønske om å skrote avtalen vise at amerikanerne ikke er til å stole på. Iran gjorde det de ble bedt om, men Trump vil kaste avtalen. Fra Pyongyang ser ikke det bra ut.

Et spørsmål det går an å stille er for eksempel om NATO ville bombet Libya hvis Gaddafi hadde hatt atomvåpen. Svaret er at de neppe hadde gjort det. Både Irak og Libya, på hver sin måte, er også eksempler på at de ga etter for USA, og så ble de straffet og lurt i ettertid, sier Dukalsis.

Det viktigste møtet Trump skal ha på sin Asia-tur, er med Xi Jinping onsdag, mener Stein Tønnesson, forsker ved Institutt for Fredsforskning (PRIO).

– Det blir et avgjørende møte, Xi Jinping har vært flink til å spille på Trump. Det var svært viktig for Kinas leder å unngå konflikt med USA før partikongressen nylig, der han måtte fremstå som en stor leder og anerkjent tenker, sier Tønnesson og legger til.

– Xi Jinping har funnet og brukt Nord-Korea som det middel han hadde til å unngå amerikanske angrep på Kina. Trump lovet jo i sin valgkamp å gå løs på Kina, hindre import og handel. Men ingenting av dette er jo realisert. Trump trenger Xi Jinping i Nord-Korea konflikten, da kan han ikke samtidig angripe ham. Det kortet har Xi Jinping spilt godt.