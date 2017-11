Natt til onsdag, lokal tid, fyrte Nord-Korea av et ballistisk interkontinentalt missil. Trump sier at de vil «ta seg av det».

Avfyringen skal ifølge sørkoreanske myndigheter ha skjedd like før klokken 3 onsdag morgen, lokal tid. Missilet fløy østover, og sørkoreansk militære jobber med detaljene sammen med USA, ifølge Yonhap.

Ifølge Store norske leksikon tilbakelegger et ballistisk missil en vesentlig del av strekningen før den treffer målområdet i en ballistisk bane. Det vil si en bane som ligger i ytterkant eller over atmosfæren, og dermed bare påvirkes av tyngdekraften.

Det er uklart hvor langt missilet gikk, eller hvorvidt det gikk over Japan, som tidligere utskytninger har gjort.

Satelittbilder: Nord-Korea kan utvikle nye missil-ubåter

Ifølge Japans kringkaster NHK, anslår Japans myndigheter at missilet var i luften i 50 minutter, og skal ha landet innenfor japansk farvann. Det melder Sky News.

USAs forsvarsdepartement Pentagon bekrefter også missilutskytningen, og sier at det var interkontinentalt. Missilet skal ha fløyet i omtrent 1.000 kilometer, før det traff japansk havområde, ifølge Pentagon.

President Donald Trump ble tidlig informert om missilet. Han sier at han vil «ta seg av det», uten å komme med flere detaljer.

– Det er en situasjon vi skal takle, sa Trump i en pressekonferanse tirsdag.

– Vi tar dette veldig alvorlig. Ingenting er endret, sa Trump videre.

Avfyringen foregikk i et område nord for Pyongyang.

Dette er det første ballistiske missilet som er avfyrt siden 15. september. Nord-Korea har testet flere missiler så langt i år, samtidig som spenningen øker på grunn av landets atomprogram. Nord-Korea har også avfyrt sitt første interkontinentale ballistiske missil.

Ifølge Sky News sier talsperson for Japans myndigheter, Yoshihide Suga, at landets statsminister Shinzo Abe har kalt inn til krisemøte for ministrene etter utskytningen.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg fordømmer Nord-Koreas nye rakettoppskyting i en Twitter-melding.

– Pyongyang må gå bort fra sitt atom- og missilprogram, som er uforsvarlig og en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet, skriver han.

NATO-sjef Jens Stoltenberg i Japan: – Felles trusler bringer oss tett sammen.