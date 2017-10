Regjeringen får kritikk for å ha stått utenfor forhandlingene om FNs atomavtale etter at fredsprisvinneren ble kjent.

Klokken 11 gikk Nobelkomitéens leder Berit Reiss-Andersen på talerstolen og kunngjorde årets mottager: Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN).

Solhjell nominerte ICAN



FREDSPRISVINNER: Direktør i ICAN Beatrice Fihn. Foto: Fabrice Coffrini , AFP

Tidligere stortingsrepresentant for SV, Bård Vegar Solhjell, nominerte ICAN til Nobels fredspris. Han er glad for kunngjøringen fra Nobelkomiteen.

– Jeg jubler, dette er en fantastisk gledelig pris! Jeg nominerte de fordi de kanskje har vært den aller viktigste pådriveren for avtalen om å avskaffe avtomvåpen , sier han.

Han mener også dette er et «spark bak» til den norske regjeringen. Han viser til at Norge etter hans mening sto som en pådriver for en internasjonal avtale om å avskaffe atomvåpen, som regjeringen tidligere i år valgte å ikke undertegne.

– Nesten alle fredspriser har et lite spark bak til noen. I år er den et spark bak til vår egen regjering. De har aktivt latt være å være med i forhandlingene om en avtale. Derfor har Norge gått fra å være en av de ledende nedrustningsmaktene i arbeidet mot atomvåpen, til å bli en av sinkene, sier han.

Han tror ikke prisvinneren blir populær i noen av verdens atommakter, men mener det er viktig for å på sikt kunne få et forbud mot atomvåpen.

– Den vil bli populær blant alle de som arbeider for en sakte nedrustning av atomvåpen. Så er det viktig å få sagt at avtalen som er inngått ikke hindrer land i å ha atomvåpen nå. Den viser vei mot et framtidig forbud, og lar det være målet, sier han.

Også historiker Asle Sveen ved Nobeliana mener dette er et tydelig signal til regjeringen.

Er prisen en kritikk av den norske regjeringen?

– Ja, nå får de kjørt seg, sier Sveen til VG.

Solberg: – Det er en fortjent pris

Statsminister Erna Solberg gratulerte fredprisvinneren like før klokken tolv fredag.

– Jeg vil gratulere ICAN med fredsprisen i 2017. ICAN har gjort stor på å samle det sivile samfunnet, og med å mobilisere for en verden fri for kjernevåpen. Det er en fortjent pris, sier Solberg.

Hun sier likevel at Norge ikke kommer til å undertegne atomavtalen som er gjort i FN.

– Vi kommer ikke til å støtte forslag som svekker NATO. SÅ lenge det finnes land med kjernefysisk kapasitet, kommer NATO også til å ha kjernefysisk kapasitet. Det å støtte et forbud som ikke har oppslutning fra landene som har kjernefysisk kapasitet, er ikke veien å gå, sier Solberg.

Grethe Østern fra Norsk Folkehjelp sitter i det internasjonale styret for ICAN. Hun sier til NRK at ICAN mistet norsk pengestøtte etter at de blåblå fikk makten i 2013.

– Organisasjonen har lite penger. Vi fikk økonomisk støtte fra den forrige norske regjeringen, men den ble borte under Solberg-regjeringen, legger hun til.

Forsker: – Helt fantastisk

Historiker ved Nobeliana, Ivar Libæk, er glad for å høre at atomvåpenbekjempere vant årets pris.

– Dette er en anerkjennelse til en grasrotbevegelse, og en verdensomspennende sådan, mot atomvåpen. Selv om veldig mange ikke er så begeistret for dette, er ICAN en global koalisjon av ikkestatlige organisasjoner fra over 100 land, og har vært en pådriver for å få verdens stater til å forplikte seg, samarbeide og forby og eliminere verdens atomvåpen, sier han til VG.

Han mener dagens verdenssituasjon trenger en slik vinner.

– Det er helt fantastisk i den verdenssituasjonen vi har nå. Denne prisen setter virkelig atomtrusselen på dagsorden. Det er jo sånn at fredsprisen skal skape debatt og engasjement, og jeg kan ikke tenke meg at denne prisen ikke gjør det, sier han.

I juli i år vedtok FN et historisk forbud mot atomvåpen, som fredsprisvinner ICAN har kjempet for i en årrekke. Atommaktene og de fleste NATO-landene, deriblant Norge, valgte imidlertid å stemme imot. På spørsmål fra pressen om hva hennes beskjed til dem som ikke har signert avtalen, er, svarte Nobelkomiteens leder Berit Reiss Andersen:

– Dette års fredspris er definitivt en oppmuntring til dem.

DEMONSTRASJON: Aktivister fra ICAN bærer masker av USAs president Donald Trump og Nord-Koreas president Kim Jong-Un. Foto: Britta Pedersen , AFP

NUPI-forsker: – Verdig prisvinner

Forskningssjef Ole Jacob Sending i Norsk utenrikspolitisk institutt bemerker at han ikke har rukket å se på begrunnnelsen for prisen når han kommenterer den overfor VG.

– Jeg tenker uansett at det er et signal fra Nobelkomiteen om at de ønsker å understreke betydningen av diplomatiske løsninger og gi støtte til de aktørene som ønsker at atomavtalen skal overleve nå som vi ser usikkerhet fra USA, sier han.

Henrik Urdal, direktør ved PRIO, Intitutt for fredsforskning, er strålende fornøyd med Nobelkomiteens valg.

– ICAN er en meget verdig prisvinner og hadde en sentral rolle i arbeidet med fremforhandlingen av traktaten som ble vedtatt i FN i juni. Nobelkomiteen understreker med dette viktigheten av å bruke internasjonale avtaleverk i kampen mot atomvåpen, sier han til VG.

I alt 318 kandidater var nominert til årets pris. Atomvåpenbekjempelse og Syria-relaterte kandidater er blant ekspertenes heteste tips. Iranske menneskerettighetsforkjempere hadde imidlertid advart Nobelkomitéen om å gi fredsprisen til Iran i forbindelse med atomavtalen.