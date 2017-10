Norge må ta en lederrolle i NATO i kampen mot atomvåpen, sier ICAN-direktør og fredsprismottager Beatrice Fihn til VG.

Da VG snakket med lederen for ICAN i 13-tiden, var hennes beskjed til Norges regjering klar:

– Signer avtalen. Norge var med på å starte initiativet, noe som var en modig handling, men trakk seg tilbake etter valget i 2013. Norge må bestemme seg, synes Norge at atomvåpen er akseptable, at det bør være lovlig eller ulovlig? Dette er våpen som vil slakte hundretusener av sivile hvis de blir brukt. Norge må være en leder i NATO og å sørge for at man går bort fra bruk av slike våpen, sier Beatrice Fihn til VG over telefon fra Geneve.

– Du trodde først at tildelingen var tull?

FAKTA: Dette er ICAN * Koalisjon av 468 ikke-statlige organisasjoner fra 101 land. 25 norske organisasjoner er medlemmer. * Grunnlagt i Australia i 2007, har sitt hovedkvarter i Genéve i Sveits. * Jobber for at alle land skal slutte seg til en FN-traktat om forbud mot atomvåpen. * 123 av FNs medlemsland vedtok i oktober 2016 å starte forhandlinger om en slik traktat. * 38 land stemte imot i FNs hovedforsamling, blant dem Norge og NATOs øvrige medlemsland. * 16 land avsto fra å stemme, blant dem atommaktene Kina og India. * FNs hovedforsamling vedtok 7. juli 2017 Traktaten om forbud mot atomvåpen, som 53 land siden har undertegnet. Norge og de øvrige NATO-landene er ikke blant dem. * Når 50 land har ratifisert traktaten, blir den folkerettslig bindende for alle land som er part i avtalen. * 6. oktober kunngjorde Nobelkomiteen at ICAN er tildelt årets fredspris. Kilde: NTB

– Du blir paranoid, du forventer ikke å få den telefonen. Vi måtte se direktesendingen av annonseringen bare for å være sikre på at det var ingen som prøvde å lure oss.

– Er du overrasket over at en norsk komité gir dere prisen?

– Ja vi var overrasket, vi vet at Nobel-komiteen er uavhengig, men vi vet også at mange norske politikere har kjempet imot vårt arbeid. Vi er stolte og fornøyde, sier fredsprismottageren til VG.

– Farligere enn på lenge

ICAN får prisen for sitt arbeid med å påpeke de katastrofale humanitære konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen og for sin banebrytende innsats for å få til et traktatfestet forbud mot slike våpen.

– Vi lever i en verden hvor faren for bruk av atomvåpen er større enn på lenge, sa Reiss-Andersen i begrunnelsen for tildelingen.

– Enkelte stater moderniserer sine atomvåpenarsenaler, og det er reell fare for at flere land vil prøve å skaffe seg atomvåpen, noe Nord-Korea er et eksempel på, fortsatte hun.

FEIRER: ICAN-direktør Beatrice Fihn (t.v.) feirer fredsprisen sammen med Grethe Østern, Norsk Folkehjelps styrerepresentant i ICAN, på kontoret i Geneve. Foto: Fabrice Coffrini , AFP



– Atomvåpen utgjør en konstant trussel mot menneskeheten og alt liv på jorden. Gjennom bindende internasjonale avtaler har verdenssamfunnet tidligere vedtatt forbud mot landminer, klasevåpen, biologiske og kjemiske våpen. Atomvåpen er enda mer ødeleggende, men er så langt ikke blitt gjenstand for et tilsvarende folkerettslig forbud, sa Reiss-Andersen i sin kunngjøring.

ICAN ble lansert i 2007 og teller i dag mer enn 270 partnerorganisasjoner i 60 land.

Kampanjen arbeider for å mobilisere folk i alle land til å inspirere, overtale og presse sine regjeringer til å støtte forhandlinger om en traktat som forbyr kjernefysiske våpen.

ICAN vant sin viktigste seier til nå da FN vedtok et forbud mot atomvåpen.

122 av FNs medlemsland støttet forbudet, som ble vedtatt 7. juli. Det omfatter ikke bare bruk av atomvåpen, men også å utvikle, produsere, skaffe seg og lagre dem. Det store ankepunktet er at ingen av verdens atommakter støtter forbudet, heller ikke NATO-land som Norge.

Solberg: En fortjent pris

Statsminister Erna Solberg sier Norge ikke kommer til å undertegne FN-traktaten om forbud mot atomvåpen, men sier ICAN er en verdig vinner av fredsprisen.

– Jeg vil først og fremst gratulerer ICAN med Nobels fredspris for 2017. ICAN har gjort en stor jobb for å samle det sivile samfunnet og mobilisere for en verden fri for kjernevåpen. Det er en fortjent pris, sa Solberg fredag.

Hun forsvarte likevel regjeringens beslutning om at Norge ikke skal signere FN-traktaten om et forbud mot atomvåpen.

– Norge deler ambisjonen og ønsket om en verden fri for atomvåpen. Men det er også sånn at Norge ikke kommer til å undertegne avtalen gjort i FN. Vi kommer ikke til å støtte forslag som svekker NATO, sa Solberg.

ICAN nominert av SV

Allerede i januar i år var SV ute med sin nominasjon av ICAN til fredsprisen.

– ICAN vil være en verdig prisvinner, men ikke minst en viktig prisvinner. Arbeidet for å avskaffe atomvåpen er et minst like viktig fredsarbeid som for noen tiår siden. Arbeidet har større vind i seilene nå enn på mange år, mye takket være nettopp ICAN, skrev SVs stortingsrepresentant Bård Vegar Solhjell i sin nominasjon ifølge NTB.

I alt 318 kandidater var nominert til årets fredspris. Atomvåpenbekjempelse var blant ekspertenes heteste tips.

