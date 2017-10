Advarer mot å gi fredsprisen til Irans utenriksminister

Iranske menneskerettighetsforkjempere advarer på det sterkeste mot å gi fredsprisen til Irans utenriksminister Javad Zarif.

Før fredagens kunngjøring har Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif blitt trukket frem som en av favorittene til å få Nobels fredspris, på grunn av atomavtalen.

Skribent og politiker (H) Mahmoud Farahmand skriver i torsdagens VG at å gi Iran fredsprisen for atomavtalen «er som å belønne et voldelig barn som truer og slår de andre i skolegården».

Også iranske menneskerettighetsforkjempere advarer.

– Atomavtalen stanser aktiviteten i atomprogrammet, men samtidig bidrar Iran til ustabilitet i både Yemen og Syria. Det i seg selv vil diskvalifisere, og i tillegg kommer menneskerettighetssituasjonen, sier Mahmood Amiry-Moghaddam til VG.



Amiry-Moghaddam er professor i medisin ved Universitetet i Oslo og leder organisasjonen Iran Human Rights. Også Mohammad Mostafaei, en kjent iransk menneskerettighetsadvokat som nå bor i Norge, advarer mot å gi Zarif prisen.

– Det er 100 prosent feil å gi prisen til Zarif, sier Mostafaei.



– Å gi fredsprisen til Zarif betyr at vi aksepterer at Iran har rett til å gjennomføre urettferdige straffer. Det er veldig rart at om vi ikke kan finne dyktigere personer for prisen, sier Mostafaei til VG.

Derfor er han blant favorittene



Historikerne bak Nobeliana har i år atomavtalen mellom USA og Iran på topp blant sine favoritter. De mener at en slik fredspris blant annet vil kunne sende et signal om at forhandlinger med Nord-Korea må startes.

Den iranske utenriksministeren er sammen med EUs «utenriksminister» Federica Mogherini også øverst på favoritt-listen til PRIO-direktør Henrik Urdal. Han sa denne uken at han tror de får prisen for sin rolle som tilretteleggere i atomforhandlingene.

Professor Amiry-Moghaddam mener det ikke er nok.



FAVORITTER: Den iranske utenriksministeren er favoritt sammen med EUs utenrikssjef Federica Mogherini. «Iran-avtalen dekker alt som ligger i Alfred Nobels testamente, nemlig fred», sier nobelhistoriker Asle Sveen til NTB. Foto: Ebrahim Noroozi , AP

– Fra et fredsperspektiv så har jo iranske myndigheter involvert seg i og bidratt til å skape mange konflikter. På det nåværende tidspunkt er de involvert i Jemen og Iran har vært en av Bashar al-Assads hovedsponsorer. For ikke å snakke om støtten til Hizbollah, sier han.

– Så derfor tenker jeg at atomavtalen i seg selv ikke vil kunne rettferdiggjøre å gi fredsprisen til en representant for et land som har bidratt til mer ustabilitet i Midtøsten, sier Amiry-Moghaddam til VG.



Han mener det blir rart å gi fredsprisen til utenriksministeren i «en av verdens verste regimer», et regime som fengsler fredelige aktivister.

– Det vil være en stor tabbe. Langsiktig og bærekraftig fred kommer først når menneskerettighetene respekteres. En av grunnene til at alle diktatorstater bidrar til å skape krig, er at de ikke har folkets støtte i ryggen, og derfor er avhengig av å eksportere problemene og skape ytre fiender, sier professoren.



Kronikk: Skulle Iran få fredsprisen, blir det som å belønne et voldelig barn

- Gjør ingenting med dødsstraff og pisking



Skribent Mahmoud Farahmand mener å gi en slik fredspris vil gi regimet i Teheran deres største seier noen gang. Han skriver torsdag at «denne belønningen vil også være et signal til andre bøller om at bruk av vold og terror kombinert med «forhandlinger» gir resultater».

– Jeg er helt enig i at en fra iranske myndigheter ikke er verdig en veldig viktig pris som fredsprisen, sier menneskerettighetsadvokat Mostafaei.



ATOMAVTALEN: Avtalen gir internasjonalt innsyn i det iranske atomprogrammet i bytte mot at de økonomiske sanksjonene mot Iran oppheves. Irans utenriksminister Javad Zarif trekkes frem som en favoritt til fredsprisen på grunn av avtalen. Foto: Michaela Rehle , Reuters

Han har skrevet boken «I skyggen av sharia» om sin tid som menneskerettighetsadvokat i Iran, da han ofte var i kamp i revolusjonsdomstolen. Han har hatt klienter som har blitt dømt til piskeslag, henging og steining.



– Vi sier noen ganger at Zarif er en god mann, men det er bare en side av saken. Iranske myndigheter presser menneskerettighetsaktivister, eller bruker dødsstraff og pisking, men Zarif gjør ingenting med det. Nå er det mange journalister i fengsel og Iran presser dem, men Zarif gjør ingenting, sier Mostafaei.



Vinneren av fredsprisen annonseres klokken 11 fredag. Du kan følge utdelingen live på vg.no. I fjor gikk Nobels fredspris til Colombias president Juan Manuel Santos.