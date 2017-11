Norsk seiler reddet utenfor kysten av New Zealand

En 67 år gammel norsk seiler er reddet utenfor kysten av New Zealand, etter at seilbåten hans fikk til dels store skader i uvær.

Nordmannen er plukket opp av konteinerskipet «Southern Lily», rundt 260 kilometer øst for Cape Brett, den nordlige delen av Nordøya på New Zealand, melder Radio New Zealand.

Ifølge redningstjenesten i landet skal 67-åringen bare ha pådratt seg mindre skader og være i god form.

Mannens 12 meter lange seilbåt Ilanga har blant annet fått skader på masta, seil og det elektriske anlegget og driver nå for vær og vind. New Zealands kystvakt har derfor sendt ut en advarsel til skip i området.

VG har vært i kontakt med seilerens kone som bekrefter at mannen blir tatt hånd om, og at hun får god informasjon fra hovedredningssentralen på Sola.

Ønsket evakuering

Edvard Middelthon er redningsleder ved hovedredningssentralen på Sola. Han forteller at de ble kontaktet av sine kolleger på New Zealand i går morges i forbindelse med at en nødpeilesender med norsk identitet var utløst.

– Seilbåtens posisjon var i deres område og etternetting førte oss frem til hvem dette gjaldt og pårørende i Norge. Vi fant ut at han hadde satellittkommunikasjon ombord, og via hans kontakt i Norge klarte vi å opprette toveiskommunikasjon som ble overlatt til New Zealand, forklarer han.

På bakgrunn av informasjonen sendte New Zealand et Herkulesfly som fikk kontakt med mannen 180 nautiske mil fra nærmeste land. Det lyktes å opprette radiokommunikasjon med mannen, som kunne bekrefte at han var i nød og ønsket evakuering.

«Southern Lily» var nærmest mannen og det ble derfor sendt for å bistå. Klokken 05.38 norsk tid søndag hadde han forlatt seilbåten og kommet i sikkerhet ombord.

– Det har vært alvorlig dårlig vær i området. Sannsynligvis er det kraftig sjø som har skadet fartøyet hans, sier Middelthon.

På bakgrunn av skipets nåværende posisjon regner hovedredningssentralen med at han er trygt i land i løpet av mandag ettermiddag.