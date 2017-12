Minst tolv omkom i brann i New York

Borgemesteren i byen kaller brannen den verste branntragedien i nyere tid. Den yngste som mistet livet var ett år.

Rundt 160 brannmenn arbeidet i temperaturer ned mot 10 minusgrader for å redde folk ut av en bygningsbrann som tok livet av 12 mennesker, og skadet ytterligere 15 i bydelen Bronx i New York, torsdag kveld, lokal tid.

Den yngste som døde i brannen var en ett år gammel baby, mens den eldste var over 50 år, opplyste borgemester Bill de Blasio på en pressekonferanse torsdag kveld lokal tid.

Ifølge avisen New York Post, sier en kilde at det ett år gamle barnet ble funnet i sin mors armer i ett badekar i en av leilighetene. Begge skal ha vært døde.

De Blasio omtaler brannen som en stor tragedie.

– I kveld i the Bronx har vi sett den verste branntragediene på et kvart århundre minst. Dette er en ufattelig tragedie, og familier har blitt revet fra hverandre, skriver de Blasio på Twitter.

BEKJEMPER BRANNEN: Mer enn 160 brannmenn rykket ut til en melding om en boligblokk i full fyr. Foto: Amr Alfiky , Reuters

– Folk ropte «Kom deg ut!»

Brannen skal nå være under kontroll. Den ble meldt like før klokka 19 torsdag kveld og startet i første etasje, ifølge New York Times.

– Røyken var voldsom og folk ropte «kom deg ut!». Jeg hørte en kvinne rope: «Vi er fanget, hjelp!», sa øyevitnet Jamal Flicker til New York Post.

Ana Santiago, som bor i bygningen ved siden av brannen, fortalte til New York Times at hun rømte idet hun luktet røyken, og så to unge jenter som hadde rømt fra brannen barbent og uten jakker, skriver the Guardian.

Årsaken til brannen er fremdeles ikke kjent.

En av de dødeligste brannene i nyere tid i New York skjedde nettopp i Bronx i 2007. Den gangen døde ni barn og én voksen person i brannen som ble utløst av et varmeapparat.