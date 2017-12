Melding om eksplosjon i New York: Gjerningspersonen skadet

Politiet i New York bekrefter på Twitter at de responderer på en melding om en eksplosjon på Manhattan, New York.

Politiet i New York bekrefter på Twitter at én person, gjerningspersonen, er skadet etter det som skal ha vært en eksplosjon på Manhattan, ved Port Authority Bus Terminal, som ligger et kvartal under Times Square. Gjerningspersonen skal være pågrepet.

Ifølge ABC er gjerningspersonen en mann i 20-årene.

Hendelsen skal ha skjedd midt i morgenrushet, litt før klokka åtte om morgenen, amerikansk tid.

Metrolinjene A, C og E evakueres, skriver NYPD News på Twitter. De påpeker at opphavet til den mulige eksplosjonen er ukjent.

Nyhetsbyrået ABC sier at en kilde har fortalt om en mulig rørbombe som har eksplodert i en gangvei under bakken.

Også brannvesenet i New York bekrefter at én person er skadet.

Ifølge BBC er Port Authority den største bussterminalen i USA, som brukes av over 65 millioner mennesker hvert år. En reporter fra CBS forteller at om lag 200 000 mennesker bruker bussholdeplassen hver dag.

Ifølge pressetalsperson for Det hvite hus, Sarah Huckabee Sanders, skal presidenten være informert om saken.

New York og New Jerseys Port Authority-konto på Twitter skriver at bussterminalen er åpen, men at T-banestasjonen er stengt.