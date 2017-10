Medier: Flere personer drept i New York

Flere personer skal være truffet av en bil på Manhattan i New York, ifølge blant annet NBC News.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Nyhetskanalen meldte på Twitter at skudd skal være avfyrt i nærheten av West Side Highway og Chambers Street, som ligger i Tribeca-strøket i New York. De siterer en ikke navngitt tjenesteperson på opplysningene.

Både politi og vitner har sagt til nyhetsbyrået AP at en bilist skal ha kjørt på en sykkelsti og truffet mennesker, samtidig som vedkommende avfyrte et våpen.

Ifølge New York Times skal så mange som seks personer være drept i hendelsen.

Sky News siterer politikilder på at to personer er drept. NBC skriver at flere personer har mistet livet, ifølge en høytstående tjensteperson i byen.



En fotograf for nyhetsbyrået AP sier at minst én person lå livløs på en sykkelsti. Nyhetsbyrået skriver likevel at det foreløpig er uklart hvorvidt mennesker er skadet eller om noen har mistet livet.

ÅSTED: Dette bildet, frigitt av en presseoffiser i New York-politiet, skal vise åstedet etter hendelsen på Manhattan. Foto: Martin Speechley , @NYPDSpeechley

New York-politiet oppfordrer samtidig publikum til å holde seg unna området, og skriver at én person er i politiets varetekt. De ber også folk om å forvente mye trafikk fra nødetatene på stedet.

Ordfører Bill de Blasio skal ha blitt underrettet om den så langt svært begrensede informasjonen som har kommet, skriver hans pressesekretær Eric Phillips på Twitter.

Ifølge ABC News er minst fire personer skadet.