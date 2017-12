Eksplosjon i New York: Flere skadet, en av dem er bombemannen

Flere personer er skadet etter at en mann detonerte en bombe på den store bussterminalen Port Authority på Manhattan i New York. Myndighetene omtaler hendelsen som et terrorangrep.

Bomben skal ha gått av ved 0730-tiden lokal tid, midt i morgenrushet på USAs største bussterminal, Port Authority, som ligger bare ett kvartal fra Times Square på Manhattan.

Blant de skadede er den nå pågrepne gjerningsmannen, som får behandling på sykehus for kutt og brannskader på hender og mage.

I pressemeldingen politiet publiserte mandag ettermiddag norsk tid står det at to andre personer har lettere skader, mens det på pressekonferansen ble sagt tre personer. Klokken 17.10 norsk tid skriver politiet på Twitter at fire andre personer utenom gjerningsmannen er lettere skadet.

Med en hjemmelaget rør-bombe festet til kroppen med borrelås og strips gikk gjerningsmannen inn på den travle undergrunnen i New York, og detonerte bomben i en passasje på undergrunnsstasjonen som ligger mellom 7th og 8th Avenue på 42. gate, og lokalisert under bussterminalen.

BOSATT I BROOKLYN: Gjerningsmannen, identifisert som Akayed Ullah, skal være bosatt i bydelen Brooklyn i New York. Bildet viser politiet utenfor Ullahs leilighet mandag ettermiddag, norsk tid. Foto: Stephanie Keith , AFP

Skal ha vært inspirert av terrorgruppen IS

Ifølge nyhetsbyrået AP skal gjerningsmannen være 27 år gamle Akayed Ullah. Han skal ha vært inspirert av terrorgruppen IS, men skal angivelig ikke ha hatt noen direkte kontakt med terrorgruppen. Disse opplysningene er imidlertid ikke bekreftet fra offisielt hold.

Den mistenkte kommer ifølge ABC News opprinnelig fra Bangladesh, men har vært i USA i syv år, og har adresse i New York-bydelen Brooklyn.

Det er uvisst om angrepet gikk som planlagt, og to kilder i politiet sier til CNN at pipebomben kan ha gått av ved en feil, og at det «kunne ha endt mye verre».

Samme kilder opplyser at gjerningsmannen i avhør med politiet har oppgitt å ha laget bomben på arbeidsplassen sin.

Ifølge guvernøren i New York, Andrew Cuomo, skal bomben ha vært amatørmessig laget.

TERRORFORSØK: En 27 år gammel mann detonerte mandag en hjemmelaget bombe på en undergrunnsstasjon lokalisert under en travel bussterminal på Manhattan. Fire personer, inkludert gjerningsmannen ble skadet i hendelsen. Bussterminalen (til høyre i bildet) ligger kun et kvartal fra Times Square. Foto: Andres Kudacki , AP

En overvåkningsvideo viser, ifølge AP, gjerningsmannen gående i en folksom undergang på undergrunnsstasjonen. Da bomben gikk av skal det ha oppstått mye hvit røyk, og de forbipasserende skal ha flyktet fra stedet. Gjerningsmannen skal ha blitt liggende igjen på bakken.

Politiet er nå i gang med å etterforske om Ullah mente å detonere bomben i undergrunnen, eller om planen var å gjennomføre angrepet på et mer travelt sted.

TERRORFORSØK: – Det er klart dette var et terrorforsøk, sa New York-guvernør Andrew Cuomo etter bomben i New York. Foto: Craig Ruttle , AP

Bekrefter terror

Guvernør Andrew Cuomo uttalte på en pressekonferanse i 09.30-tiden, amerikansk tid, at New York er et internasjonalt mål for dem som vil ødelegge demokratiet og friheten.

– Vi skal ikke la de ødelegge oss, det er akkurat det de vil, uttalte guvernøren.

Ordfører i byen, Bill de Basio, bekreftet på samme pressekonferanse at angrepet mot bussterminalen var terror.

– La oss være klare; dette var et forsøk på terror, fortalte ordføreren.

Ordfører de Blasio opplyser også at det på nåværende tidspunkt ikke er konkrete mistanker om at byen skal bli utsatt for nye angrep, og at gjerningsmannen antagelig handlet alene.

– Takk Gud for at gjerningsmannen ikke oppnådde sitt ultimate mål, uttalte de Blasio.

Port Authority den største bussterminalen i USA, som brukes av over 65 millioner mennesker hvert år. Om lag 200 000 mennesker bruker terminalen hver dag.

Ifølge pressetalsperson for Det hvite hus, Sarah Huckabee Sanders, skal presidenten være informert om saken.

New York og New Jerseys Port Authority-konto på Twitter skriver at bussterminalen er åpen, men at T-banestasjonen er stengt.