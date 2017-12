Eksplosjon i New York: Fire skadet, en av dem er bombemannen

Fire personer skal være skadet etter en eksplosjon på den store bussterminalen Port Authority i New York. En av de skadde skal være bæreren av bomben.

Politiet i New York bekreftet litt før klokken 14 norsk tid på Twitter at de responderte på en melding om en eksplosjon på Manhattan, New York. Bomben skal ha gått av ved 0730-tiden lokal tid, midt i morgenrushet på USAs største bussterminal, Port Authority, som ligger bare ett kvartal fra Times Square.

Ved 15-tiden norsk tid - 09-tiden i New York - forteller brannvesenet i New York at fire er skadde, men ingen av skadene er livstruende.

Ifølge nyhetsbyrået AP skal gjerningsmannen være 27 år gamle Akayed Ullah. Han skal ha vært inspirert av terrorgruppen IS, men skal angivelig ikke ha hatt noen direkte kontakt med terrorgruppen.

Den mistenkte kommer i følge ABC News opprinnelig fra Bangladesh, men har vært i USA i syv år, og har adresse Brooklyn.

TERROR-FORSØK: - Det er klart dette var et terror-forsøk, sa New York-guvernør Andrew Cuomo etter bomben i New York. Foto: Craig Ruttle , AP

Guvernør Andrew Cuomo sa på en pressekonferanse ved 0930-tiden lokal tid atbomben var amatørmessig laget.

– Vi er et internasjonalt mål for de som vil ødelegge demokratiet og friheten. VI skal ikke la de ødelegge oss, det er akkurat det de vil, sier guvernøren.

Ordfører i New York, Bill de Basio, sa på pressekonferansen at det er snakk om et forsøk på terrorangrep.

– La oss være klare; dette var et forsøk på terror, sa han.

Morgenrushet



Ifølge ABC er gjerningspersonen en mann i 20-årene.

Hendelsen skal ha skjedd midt i morgenrushet, litt før klokken åtte om morgenen, amerikansk tid.

Metrolinjene A, C og E evakueres, skriver NYPD News på Twitter. De påpeker at opphavet til den mulige eksplosjonen er ukjent.

Ifølge nyhetsbyrået AP skal en kilde fra politiet har sagt at gjerningsmannen hadde en rørbombe festet til kroppen da den gikk av, mandag morgen.

Trump informert



Port Authority den største bussterminalen i USA, som brukes av over 65 millioner mennesker hvert år. Om lag 200 000 mennesker bruker terminalen hver dag.

Ifølge pressetalsperson for Det hvite hus, Sarah Huckabee Sanders, skal presidenten være informert om saken.

New York og New Jerseys Port Authority-konto på Twitter skriver at bussterminalen er åpen, men at T-banestasjonen er stengt.