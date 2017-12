Dette vet vi om gjerningsmannen i New York

Gjerningsmannen bak bombeangrepet i New York er identifisert som 27 år gamle Akayed Ullah. Han var den eneste som ble alvorlig skadet i det politiet beskriver som en terrorhandling.

Gjerningsmannen skal ha hatt en rørbombe festet til kroppen med borrelås og strips. Midt i morgenrushet utløste han eksplosivene i en gjennomgang under bakken ved bussterminalen Porth Authority, ikke langt unna Times Square sør på Manhattan i New York.

Politiet ble varslet om hendelsen rundt klokken 7.20.

– Patruljene som dro til stedet, fant en 27 år gammel mann. Vi har identifisert ham som Akayed Ullah. Han hadde brannskader og sår på kroppen, sier politimester i New York James O'Neill på en pressekonferanse.

– Gjerningsmannen utløste innretningen. Han ble brannskadet på hendene og i magen, sier brannsjef Daniel A. Nigro.

Han beskriver gjerningsmannen som alvorlig skadet. 27-åringen ble fraktet til sykehuset Bellevue og er nå i politiets varetekt.

Myndighetene beskriver hendelsen som en terrorhandling. Politiet opplyser i en pressemelding at en grundig terroretterforskning av i Ullah er i gang.

Nyhetsbyrået AP siterer ikke navngitte politikilder på at gjerningsmannen var inspirert av IS, men at han tilsynelatende ikke hadde noen direkte kontakt med gruppen.

Kildene opplyser også at Ullah bodde i bydelen Brooklyn og at han kan være av bangladeshisk opphav. Også CNN får disse opplysningene av ikke navngitte politikilder.

En politisjef i Bangladesh sier ifølge Reuters at den mistenkte er en amerikansk statsborger som ikke har rulleblad i Bangladesh. Nyhetsbyrået melder også at Ullah besøkte Bangladesh sist i september.

CNN har publisert en video som skal vise hendelsen. På de uklare bildene ses flere personer som går gjennom en hall, før rommet fylles av hvit røyk og en person blir liggende igjen på bakken.

Myndighetene opplyser at de nå gjennomgår overvåkingsvideoer.