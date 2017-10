Bil kjørte opp i sykkelfeltet – flere drept i New York

Flere personer er truffet, og minst seks er drept, av en bil på Manhattan i New York. Én person ble skutt og pågrepet av politiet.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

New York-politiet skriver på Twitter at sjåføren av bilen skal ha veivet med våpenetterligninger før vedkommende ble skutt av politiet.

Både politi og vitner har sagt til nyhetsbyrået AP at en bilist kjørte inn på sykkelfeltet og traff flere mennesker. Ifølge New York Times skal så mange som seks personer være drept i hendelsen.

Hendelsen fant sted på et sykkelfelt i nærheten av West Side Highway og Chambers Street, som ligger i Tribeca-strøket i New York.

Var du i nærheten? Ta kontakt med VGs journalister her eller på 2200.

Så mennesker på bakken



Uber-sjåføren Chen Yi forteller avisen Chicago Tribune at han så en bil kjøre på flere personer på sykkelfeltet.

– Jeg så mye blod der borte. Mange mennesker lå på bakken, sier han.



En fotograf for nyhetsbyrået AP sier at minst én person lå livløs på en sykkelsti. Nyhetsbyrået skriver likevel at det foreløpig er uklart hvorvidt mennesker er skadet eller om noen har mistet livet.

ÅSTED: Dette bildet, frigitt av en presseoffiser i New York-politiet, skal vise åstedet etter hendelsen på Manhattan. Foto: Martin Speechley , @NYPDSpeechley

New York-politiet oppfordrer samtidig publikum til å holde seg unna området, og skriver at én person er i politiets varetekt. De ber også folk om å forvente mye trafikk fra nødetatene på stedet.

– Så en del som var redde



Ordfører Bill de Blasio skal ha blitt underrettet om den så langt svært begrensede informasjonen som har kommet, skriver hans pressesekretær Eric Phillips på Twitter.

Lars Fausk (22) og Roger Halleråker (27) er for tiden på ferie i New York og satt på en restaurant ikke langt fra hendelsen.

– Når vi kom ut var det ekstremt med politi og ambulanse. Det var kaos i gatene, forteller Fausk, og forteller at han og kameraten aldri følte seg utrygge.

– Jeg så en del som var veldig redde. De gråt og hadde panikk, sier han.