Bil kjørte i sykkelfeltet – åtte drept i New York

Åtte mennesker er drept og minst ni skadet etter at en bil kjørte i et sykkelfelt på Manhattan i New York. Én person ble skutt og pågrepet av politiet.

– La meg være helt klar: Dette var en terrorhandling, sier ordfører Bill de Blasio under en pressekonferanse tirsdag kveld.

Han sier at åtte mennesker har mistet livet og at over 20 andre er skadet etter at en bil kjørte nedover et sykkelfelt og traff fotgjengere og syklister. De Blasio roser samtidig polititjenestepersoner som var i nærheten og fikk stoppet sjåføren av bilen raskt.

Ifølge politimester James O'Neill var det en 29 år gammel mann som kjørte bilen.

– Han begynte å kjøre sørover på sykkelstien og traff flere fotgjengere og syklister. I tillegg ble to voksne og to barn skadet da han traff en skolebuss i Chambers Street.

Gjerningsmannen kom deretter ut av bilen med to våpenlignende gjenstander, og ble skutt i magen av en polititjenesteperson i nærheten, ifølge O'Neill. Han er fraktet til sykehus med skader.

Hendelsen fant sted på et sykkelfelt i nærheten av West Side Highway og Chambers Street, som ligger i Tribeca-strøket på Manhattan i New York.

USAs president Donald Trump har tvitret om hendelsen, hvor han sier at det ser ut til å være et angrep utført av en «syk og sinnsforvirret person».

Etterforskes som terror

Flere politikilder sier til CNN at hendelsen etterforskes som terrorisme. Ifølge fire separate politikilder har vitner sagt at sjåføren av bilen ropte «Allahu Akbar» under angrepet.

FBI skal nå ha tatt over etterforskningsledelsen av hendelsen, ifølge CNN.

New York-guvernør Andrew Cuomo var til stede på pressekonferansen tirsdag kveld, og sa at angrepet minner innbyggerne i byen om hvor verdifullt livet er.

– Sannheten er at New York er et internasjonalt symbol på frihet og demokrati. Det gjør oss til et mål for dem som motsetter seg disse konseptene. Vi har fått føle smerten for dette før, og vi føler den i dag. Men vi går fremover, sterkere enn noensinne – vi skal ikke la dem vinne. Endrer vi livene våre, så tilpasser vi oss dem, de vinner og vi taper. Vi fortsetter som før, sa Cuomo.

Så mennesker på bakken



Uber-sjåføren Chen Yi forteller avisen Chicago Tribune at han så en bil kjøre på flere personer på sykkelfeltet.

– Jeg så mye blod der borte. Mange mennesker lå på bakken, sier han.



En fotograf for nyhetsbyrået AP sier at minst én person lå livløs på en sykkelsti. Nyhetsbyrået skriver likevel at det foreløpig er uklart hvorvidt mennesker er skadet eller om noen har mistet livet.

New York-politiet oppfordrer samtidig publikum til å holde seg unna området, og skriver at én person er i politiets varetekt. De ber også folk om å forvente mye trafikk fra nødetatene på stedet.

ÅSTED: Flere mennesker skal være drept etter at en bil kjørte i sykkelfeltet på Lower Manhattan i New York. Foto: Don Emmert , AFP / NTB Scanpix

– Så en del som var redde



Ordfører Bill de Blasio skal ha blitt underrettet om den så langt svært begrensede informasjonen som har kommet, skriver hans pressesekretær Eric Phillips på Twitter.

Lars Fausk (22) og Roger Halleråker (27) er for tiden på ferie i New York og satt på en restaurant ikke langt fra hendelsen.

– Når vi kom ut var det ekstremt med politi og ambulanse. Det var kaos i gatene, forteller Fausk, og forteller at han og kameraten aldri følte seg utrygge.

– Jeg så en del som var veldig redde. De gråt og hadde panikk, sier han.

Et vitne sier til CNN at det ikke så ut som at mannen som kjørte bilen blødde, men at det så ut som at han haltet litt.

– Han skrek, og det så ut som om han var forvirret og i panikk. Mange begynte å løpe forbi meg og ropte at han hadde en pistol. Han så ganske forferdelig ut. Jeg så ikke at han slo noen eller noe, men jeg hørte lyden fra kollisjonen først, og snudde meg, sier han.