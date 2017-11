Argentiske venner på jubileumsreise drept i New York

30 år etter avsluttet utdanning skulle de fem argentiske vennene til New York for å feire. De endte isteden med å bli drept i terrorangrepet tirsdag.

Utenriksdepartementet i Argentina bekrefter at fem av deres landsmenn er blant ofrene.

I en uttalelse uttrykker departementet sine dypeste kondolanser etter drapene på Hernán Diego Mendoza, Diego Enrique Angelini, Alejandro Damián Pagnucco, Ariel Erlij og Hernán Ferruchi, skriver The Guardian.

De fem var alle fra byen Rosario, og avgangselever fra 1987 ved en utdanningsinstitusjon der. I anledning 30-årsjubileet hadde de reist til New York for å feire.

Der ble de blant åtte personer som så langt er bekreftet drept etter angrepet i TriBeCa-strøket på Manhattan, der en 29 år gammel mann kjørte ned syklister og fotgjengere før han krasjet i en buss og forårsaket ytterligere personskade.

Lokale argentinske medier melder at offeret Ariel Erjil, som var forretningsmann, betalte utgiftene for noen av skolekameratene slik at de kunne reise til USA sammen med ham, skriver The Guardian.

– Vi støtter familiene i denne forferdelige tiden av dyp sorg, som alle argentinere deler, heter det i uttalelsen fra utenriksdepartementet.

VG er til stede i New York. Se journalist Robert Simsøs rapport fra Manhattan her:

Et sjette argentisk offer ved navn Martin Ludovico Marro er innlagt på sykehus etter å ha blitt skadet i angrepet. Han skal ikke være livstruende skadet.

– Vi er sjokkerte over hendelsene i New York, skriver Argentinas utenriksminister Jorge Faurie på Twitter.

Blant de drepte er også en person fra Belgia, mens ytterligere tre belgiere er blant de skadede.

– Jeg er svært trist over å måtte meddele at det er et belgisk offer på Manhattan. Minde kondolanser går til familie og venner, skriver visestatsminister og utenriksminister Didier Reynders på Twitter.

I tillegg til de åtte drepte, ble minst elleve personer skadet i angrepet. Også den pågrepne gjerningsmannen ble skadet, etter å ha blitt skutt i magen av en politibetjent.

