New York Times-avsløring: Ett av fem luftangrep i Irak dreper sivile

ISTANBUL (VG) Den USA-ledede koalisjonen hevder at luftangrepene mot IS holder et høyt presisjonsnivå. En ny avsløring viser det motsatte.

20. oktober 2015 lastet den USA-ledede koalisjonen mot terrorgruppen IS opp en video på YouTube: «Koalisjonens luftangrep ødelegger Daeshs VBIED-fasiliteter nær Mosul». Daesh er det arabiske navnet på IS, og VBIED betyr bilbombe.

Men i de to bygningene som skulle være bilbombefabrikker, var i virkeligheten hjemmene til den nordirakiske tobarnsfaren Basim Razz (56) og hans bror.

I nyhetsdokumentaren «The Uncounted» forteller New York Times (NYT) historien om Basim, som våkner midt på natten med gjennomvåt T-skjorte og blodsmak i munnen. Han ser stjernehimmelen over seg, for taket er nesten helt sprengt bort. Basim roper på kona og deres 21 år gamle datter, men ingen svarer.

56-åringen er den eneste overlevende i sin familie. I nabohuset overlevde kun svigerinnen. Broren og nevøen ble drept den natten.

Har gransket 103 luftangrep-åsteder

OVERLEVDE: Hawra (4) har arr i ansiktet og på kroppen etter å ha blitt kraftig forbrent i en eksplosjon 17. mars i Mosul. Moren mistet livet. USA har vedgått å stå bak luftangrepet, som drepte hundre mennesker. Foto: Harald Henden/ , VG

Siden august 2014 har koalisjonen gjennomført mer enn 27.500 luftangrep i Syria og Irak. Titusener av IS-krigere er blitt drept, og 466 sivile i Irak har mistet livet i angrepene, ifølge koalisjonens tall.

– Dette er en av de mest presise luftangrepsoperasjonene i militærhistorien, sier major Shane Huff, en talsperson for sentralkommandoen for koalisjonen, til NYT.

Krigen mot IS ** * Den ytterliggående islamistgruppen IS («Islamsk stat») tok sommeren 2014 kontroll over store områder i Irak og Syria og proklamerte et islamsk kalifat med den syriske byen Raqqa som hovedsete. ** IS har de siste årene vært under økende press, først og fremst som følge av massive flyangrep fra den USA-ledede koalisjonen som støtter irakiske regjeringsstyrker og kurdiske opprørere i Syria. ** Koalisjonen består av 69 land, deriblant Norge. ** IS har nå mistet 95 prosent av sitt såkalte kalifat i Syria og Irak, ifølge koalisjonen. Kilde: NTB

Den USA-ledede koalisjonen har tatt på seg ansvaret for sivile tap ved enkelte luftangrep, blant annet da hundre sivile mistet livet 17. mars i Vest-Mosul i det som skulle være et angrep mot to IS-snikskyttere. VG møtte to av de overlevende; fire år gamle Hawra og faren Ala Hasan Daham (26).

NYT kan dokumentere at det samme gjelder en rekke andre luftangrep.



Gjennom 18 måneders arbeid har journalistene besøkt 103 åsteder for koalisjonens luftangrep i Nord-Irak.

De har systematisk samlet inn hundrevis av vitnesbyrd, lett gjennom ruiner, sammenlignet før/etter satellittbilder og identifisert videoer fra luftangrepene fra tre ulike områder (Mosul, Qayara og Shura) som nylig var blitt gjenerobret fra IS. De lette spesielt etter informasjon som kunne tilsi at åstedet huset IS-krigere eller deres ammunisjon.

Dette er funnene



LUFTANGREP: Røyken sto etter koalisjonens luftangrep i Mosul 9. juli. Foto: Ahmad Al-rubaye/ , AFP

• NYT konkluderer med at ett av fem luftangrep dreper sivile. Dette er et 31. ganger høyere forholdstall enn hva koalisjonen opererer med.

• Differansen er så stor av avisen skriver at krigen mot IS «kan være den minst transparente i moderne amerikansk historie». VG har tidligere intervjuet organisasjonen Airways, som registrerer og ettergår sivile tap i krigen i Syria og Irak. Også Airways konkluderer med at det er blitt drept langt flere sivile enn hva koalisjonen hevder.

• I halvparten av angrepene med sivile tap fantes det ikke noen IS-krigere eller IS-infrastruktur i nærheten, skriver avisen.

• NYT avslører også at koalisjonen ikke undersøker anklager om sivile tap, og feiler i å dokumenterer luftangrepene på en slik måte at de kan ettergås.

• Ikke en eneste person i Syria eller Irak har mottatt pårørendestøtte etter at krigen mot IS startet i 2014.

Som følge av NYT-avsløringen innrømmer koalisjonen at de var den «mulige kilden» til flere sivile tap enn tidligere omtalt.

