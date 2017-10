«Nazi-bestemor» på 88 år dømt igjen

Holocaust-fornekteren Ursula Haverbeck (88), av tyske medier døpt til «nazi-bestemoren», er dømt til seks måneders fengsel for å nekte for at jødeutryddelsene fant sted, melder NTB.

Haverbeck har fått fem lignende dommer tidligere, men har aldri sonet ettersom ankene fortsatt er til behandling.

88-åringen har ved en rekke anledninger offentlig nektet for at millioner av jøder og andre ble drept i nazistenes konsentrasjonsleirer. Slik holocaust-fornektelse sidestilles med å spre rasehat i Tyskland og er forbudt ved lov.

– Historiens største løgn



– Hvis man leser litteraturen og har bevart litt selvstendig tenkning, kan man ikke gjøre annet enn å si at holocaust er historiens største løgn, erklærte Haverbeck i et bredt anlagt intervju med VG Helg som inngår i artikkelserien «Det hvite raseriet».

Les VG Helg-intervjuet med Ursula Haverbeck: Holocaust-fornekteren

Av VG Helg-intervjuet fremgår det blant annet at Haverbeck mener at Tyskland i dag står midt oppe i en ny invasjon, iscenesatt av en amerikansk-jødisk verdenskonspirasjon: En rekke land i Asia og Afrika er destabilisert, med formål om å sende migrantstrømmen til Tyskland for å erstatte den etnisk rene, tyske befolkning, og utvanne tyskernes «krigerske gener».

2003: Ursula Haverbeck fotografert i forbindelse med opprettelsen av en organisasjon for «rehabilitering av de forfulgte som benekter holocaust». Ved hennes side står den profilerte tyske høyreekstreme aktivisten Horst Mahler. Foto: Privat

Den tyske sikkerhetstjenesten klassifiserer henne som høyreekstremist. For drøyt to år siden ble hun dømt til ti måneders fengsel.

Høsten 2016 ble hun i to rettssaker dømt til henholdsvis åtte måneder og 2,5 års ubetinget fengsel for holocaust-benektelse – i Tyskland en alvorlig forbrytelse med en strafferamme på opptil fem års fengsel.

Ledet senter for høyreekstreme

Under den siste rettssaken ble det vist til uttalelser Haverbeck kom med i januar, da hun benektet eksistensen av gasskamre i Auschwitz-leiren og at 1,1 millioner fanger døde der.

KONTROVERSIELL: 88 år gamle Ursula Haverbeck fyrer opp i peisen hjemme. Hun er en av Tysklands mest kontroversielle kvinner. Foto: ESPEN RASMUSSEN

Til sitt forsvar hevdet 88-åringen at hun bare hadde sitert fra en bok, og hun har alt anket dommen som lyder på seks måneders fengsel.

Tyske medier har lenge omtalt Ursula Haverbeck som «nazi-bestemoren» og har blant annet vist til at hun tidligere ledet et senter for høyreekstreme som spredte nazipropaganda og ble stengt av myndighetene i 2008.

Hun har også stått fram på tysk TV og hevdet at «holocaust er den største og mest vedvarende løgnen i historien».