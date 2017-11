Stoltenberg: Vil ikke kritisere Trumps ordbruk mot Nord-Korea

BRUSSEL (VG) NATO-sjef Jens Stoltenberg vil ikke kritisere USAs president Donald Trump for knallhardt språkbruk mot Nord-Korea.

Trump har tidligere kalt Nord-Koreas sterke mann Kim Jong UN for «Rocket Man» og truet med å utslette landet hvis de ikke stopper sin atomopprusting og utvikling av våpen som kan nå USA og Europa.

Nye angrep



Onsdag morgen holdt Trump en 35 minutter lang tale til Sør-Koreas parlament hvor han igjen advarte Nord-Korea mot konsekvensene av atomprogrammet.

Presidenten antydet igjen at USA kan komme til å bruke militære midler for å stoppe dette programmet.

– Ikke undervurder oss, og ikke test oss, sa Trump med direkte adresse til sørkoreanernes naboland i nord.

Ønsker dialog



Jens Stoltenberg var i Sør-Korea i forrige uke, og uttrykte seg langt mer diplomatisk enn den amerikanske presidenten i et intervju med VG i den demilitariserte sonen mellom de to landene:

– Vi tar sterkt avstand fra det atomvåpen- og rakettprogrammet som Nord-Korea gjennomfører, men NATO ønsker en fredelig løsning og dialog, sa Stoltenberg.

Ønsker hardt press

PÅ GRENSEN: NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg besøkte den demilitariserte sonen mellom Nord-Korea og Sør-Korea i forrige uke. Foto: Harald Henden , VG

På VGs spørsmål, i NATO-hovedkvarteret i Brussel onsdag formiddag, om å kommentere Trumps trusler om militær maktbruk mot Nord-Korea, unnlot NATOs generalsekretær å svare direkte på spørsmålet:

– Alle NATO-allierte er enige om at vi trenger å legge et hardt press på Nord-Korea, svarte Stoltenberg.

– De er ansvarlig for uforsvarlig og uansvarlig opptreden ved å utvikle kjernefysiske våpen og missiler. Vi må legge press på Nord-Korea for å oppnå en fredelig og fremforhandlet løsning, la NATO-sjefen til.

NATO-sjefen varslet også at Nord-Korea blir tema under den uformelle middagen for NATOs forsvarsministere i Brussel onsdag kveld.

Stoppet av tåke



President Trump hadde tidligere avvist muligheten for å besøke den demilitariserte sonen mellom landene, der Stoltenberg for en uke siden kunne se rett på nordkoreanske soldater på den andre siden av en glassvegg.

Trumps pressetalskvinne hadde tidligere sagt at denne sonen nærmest var blitt en klisjé.

Men tirsdag kveld hintet Trump om at han hadde en stor overraskelse på gang onsdag, og grytidlig om morgenen lettet et helikopter fra en amerikansk base sør for Seoul, med kurs for den demilitariserte sonen, og presidenten ombord.

Tett tåke gjorde imidlertid landing der umulig, og Trump fikk dermed ikke anledning til å stirre nordkoreanerne i hvitøyet, bokstavelig talt. Senere på dagen reiste den amerikanske presidenten videre til Kina, på sin asiatiske rundreise.

Press på Kina og Russland



Jens Stoltenberg sier at full implementering av FNs vedtatte sanksjoner nå er nødvendig, og at Kina og Russland bærer et spesielt ansvar overfor Nord-Korea:

– Som faste medlemmer i FNs sikkerhetsråd, og naboland, har Russland og Kina et spesielt ansvar. Vi trenger hardt press på Nord-Korea for å nå en fredelig løsning. Hele NATO-alliansen er enig i en slik strategi, sier Stoltenberg til VG.

