Stoltenberg tar ett år til for NATO. Hvis han blir spurt.

BRUSSEL (VG) Jens Stoltenberg går langt i å bekrefte at han kan fortsette som NATOs generalsekretær for et femte år, dersom han blir bedt om det.

– Jeg vil la det være opp til medlemslandene å bestemme, sa Stoltenberg til VG på em pressebrifing i NATO tirsdag.

På vei inn til NATOs halvårlige møte med landenes utenriksministere, ba VG Stoltenberg avklare om han selv er villig til å bli i NATO når hans nåværende periode på fire år utløper neste høst.

– Det er 29 allierte som bestemmer i spørsmålet om hvor lenge generalsekretæren skal sitte. Så jeg vil diskutere det med de allierte, la han til.

Stoltenberg har USAs støtte. Det bekreftet Kai Bailey Hutchison, som er USAs nye ambassadør til NATO, på mandag.

– Han gjør en utmerket jobb, og jeg tror samtlige medlemmer i alliansen er veldig støttende til en forlengelse. Vi vil nok diskutere dette i nær fremtid, sa Hutchison til NTBs korrespondent i Brussel.

Prosessen tilrettelegges av tsjekkiske Jirí Sedivý, som er dekan i NATOs råd av ambassadører. Tilretteleggingen skjer ved at Sedivý inviterer de andre ambassadørene til uformelle kaffemøter der de kan diskutere saken uten at Stoltenberg selv er til stede.

NTB er kjent med at møtevirksomheten allerede er i gang, men Sedivý selv har ikke ønsket å uttale seg om prosessen.

Også den norske regjeringen ønsker at Stoltenberg blir i NATO fram til høsten 2019.