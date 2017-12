Stoltenberg: Slik blir NATOs nye rolle når krigen mot IS er over

NATO-sjef Jens Stoltenberg sier at landene som har nedkjempet IS i Irak og Syria, nå må være forberedt på at organisasjonen endrer strategi til terror og opprørsvirksomhet.

Denne uken har terrororganisasjonen IS tatt på seg ansvaret for at minst 40 mennesker ble drept under et terrorangrep mot et sjiamuslimsk kultursenter i Afghanistans hovedstad Kabul.

I tillegg har terrororganisasjonen tatt på seg ansvaret for et bombeangrep på et supermarked i St. Petersburg onsdag der 13 mennesker ble såret, og hevdet at de står bak angrepet mot en kirke i Egypt der minst ti mennesker ble drept fredag.



Andre juledag sa den amerikanske obersten Ryan Dillon til nyhetsnettstedet military.com at det nå bare er om lag 1 000 IS-krigere tilbake i Syria og Irak, ned fra forrige anslag på 3000 for få uker siden.



Generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg varsler at nå når kampen mot IS i Syria og Irak er i ferd med å vinnes og IS drevet ut, må den internasjonale koalisjonen, hvor også Norge deltar, definere en ny politikk for neste fase:

– Det skjer nå en grunnleggende endring i koalisjonens rolle og i NATOs rolle i kampen mot IS, sa Stoltenberg i et intervju med VG tidligere i desember.

Endret strategi



–Vi legger til grunn at kamphandlingene nå nærmer seg slutten, men det betyr ikke at faren er over eller oppgaven sluttført. Det vil fortsatt være voldshandlinger, og det er grunn til å tro at IS vil endre strategi fra konvensjonell krigføring til større vekt på terror og opprørsvirksomhet. Det gjør at også NATOs rolle vil endre seg, sa NATO-generalsekretæren.

Utenriksministrene i NATO hadde en gjennomgang av situasjonen i kampen mot IS da de møttes i Brussel for tre uker siden. Da var Stoltenberg tydelig på hva slags spor han mener NATO skal følge videre:

– NATO har en rolle i oppbyggingen av lokal kapasitet. Det har vært mitt hovedbudskap siden jeg kom til NATO: Det er bedre at lokale styrker tar ansvaret i eget land, enn at NATO sender store kampstyrker til operasjoner. Vi må være beredt på gjøre det når situasjonen tilsier kampstyrker, men det er en bedre løsning at vi setter lokale styrker i stand til å gjøre jobben selv, ifølge Stoltenberg.

Høyere terskel for kampstyrker



Modellen blir i grove trekk som i Afghanistan: NATO og partnerlandene går inn for å hjelpe landet med å bygge opp sin egen kapasitet til å ta vare på sin egen sikkerhet.

– Er det en risiko for at NATO må stå i Irak like lenge som i Afghanistan, hvor dere fortsatt er etter 17 år?

– Krig og konflikter har alltid sin egen dynamikk som er svært vanskelig å forutse, så jeg vil ikke spekulere i det. Men vi prøver å tenke annerledes. Vi prøver å ha en høyere terskel for å gå inn i store kampoperasjoner med våre soldater, og dermed også redusere risikoen for tap av menneskeliv.

– Derimot kan vi støtte tiltak som gir varig virkning, som bekjempelse av korrupsjon, oppbygging av forsvarsdepartement og kommandostrukturer. og å støtte utdanningen av offiserer og soldater, sa Stoltenberg.

De norske bidragene til koalisjonen er nå et styrkebidrag til Jordan for å trene syriske grupper til kampen mot IS, og 60 personer til et treningssenter for irakiske sikkerhetsstyrer i Anbar i Irak. Mandatet deres fra regjeringen og Stortinget løper fram til 10. mars 2018.

Når statsminister Erna Solberg (H) tas imot av USAs president Donald Trump i Washington DC 10. januar, blir også kampen mot IS et sentralt tema.



