Stoltenberg ringte Erdogan for å unnskylde NATO-fornærmelse

NATO-sjef Jens Stoltenberg snakket lørdag med den tyrkiske presidenten Recep Erdogan for å beklage en NATO-hendelse i Norge denne uken.

Dette melder NTB. Både Norge og NATO har beklaget at Tyrkia og president Erdogan ble brukt som en trenings-fiende under en NATO-øvelse på Jåttå i Stavanger. Både Erdogan og Tyrkias grunnlegger, Mustafa Kemal Atatürk, skal ha blitt brukt som fiende-modell i NATO-øvelsen.

Men Erdogan godtok ikke unnskyldningen.

– Lørdag kveld snakket NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg med president Erdogan på telefon og gjentok unnskyldningen han kom med på fredag. Stoltenberg påpekte at det har blitt iverksatt disiplinære tiltak mot personen bak fornærmelsen og at tiltak blir iverksatt for å hindre at slike hendelser gjentar seg, sier en tjenestemann i NATO til NTB.

UNNSKYLD IGJEN: NATO-sjef Jens Stoltenberg skal lørdag hatt en direkte telefonsamtale med Tyrkias president Erdogan for å mildne og unnskylde bruken av Tyrkia som fiendebilde under den norske NATO-øvelsen i Stavanger. Foto: Yves Herman , Reuters

Hvordan president Erdogan stiller seg til saken etter lørdagens telefonsamtale, er ikke kjent.

- Respektløst



– Dere har sett den respektløse oppførselen under NATO-øvelsen i går. Noen feil gjøres ikke av tosker, men av nedrige folk, sa den tyrkiske presidenten i en tale gjengitt av nyhetsbyrået Anadolu.

– Dette kan ikke løses med en enkel unnskyldning, fortsatte han.

Stoltenberg skal ifølge NRKs kilde ha hatt telefonkontakt med presidenten lørdag. Her skal han ha gjentatt unnskyldningen for hendelsen under øvelsen tidligere denne uken.

– Han sa også at disiplinære tiltak er gjort overfor de involverte personene, og at det gjøres tiltak for å sørge for å unngå en slik hendelse i fremtiden, skriver Nato-kilden i en e-post til NRK.

– Hendelsen var et resultat av gjerningen til en enkeltperson og den reflekterer ikke NATOs syn, skrev Stoltenberg i en uttalelse til VG via sin presseavdeling fredag.

Tyrkia: Han har sultestreiket i 230 dager

Ikke Norges holdning

Jens Stoltenberg opplyste at personen ble fjernet fra øvelsen, som fant sted på NATOs Joint Warfare Centre på Jåttå i Stavanger. Saken blir nå etterforsket videre i NATO.

– Det var en sivil kontraktør som var engasjert av Norge, og ikke en ansatt i NATO. Det vil være opp til norske myndigheter å bestemme eventuell disiplinær reaksjon. NATO har allerede vært i kontakt med norske myndigheter om hendelsen, sa Stoltenberg.

Han la til at Tyrkia er et verdsatt medlem av NATO, og gir viktige bidrag til alliert sikkerhet.

Også forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) beklaget hendelsen.

– Øvelsesmeldingen på det lukkede øvingsnettverket, som det ble reagert på fra tyrkisk side, var skrevet av en enkeltperson og reflekterer på ingen måte norsk syn, sa Bakke-Jensen i en uttalelse som er gitt NTB.

– Tyrkia er en viktig alliert i NATO, som vi ønsker å opprettholde et godt forhold til, sa forsvarsministeren.

Tyrkia har vært NATO-medlem siden 1952 og har alliansens nest største hær etter USA.