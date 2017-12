Stoltenberg: Nord-Koreas missiler kan nå alle land i Europa

BRUSSEL (VG) Etter Nord-Koreas siste missil-test slår Jens Stoltenberg fast at landet har missiler som kan nå alle land i USA og Europa, inkludert Norge.

Dermed må presset mot Pyonyang bli enda sterkere, ifølge Stoltenberg.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) møter NATOs utenriksministere på deres halvårlige møte i Brussel tirsdag og onsdag. Da står Nord-Korea på agendaen.

Da Stoltenberg var i Seoul for en måned siden, sa han til VG at Nord-Korea er i ferd med å utvikle missiler som kan nå NATO-land.

Men etter at Nord-Korea i forrige uke klarte å skyte sitt nyeste missil, kalt Hwasong-15, opp til 4 500 kilometer over jordens overflate, er Nord-Koreas evne til å nå mål over hele kloden, nærmere en realitet:

– Den siste testen viser at Nord-Korea har missiler som kan nå ethvert land, også USA og Europa, sier Stoltenberg til VG før utenriksministermøtet.

Mangler stridshode



– Men det gjenstår fortsatt to viktige elementer: De må utvikle et stridshode som er lite nok til å kunne bæres av denne raketten. Og de må utvikle et varmeskjold som hindrer at missilet brenner opp når det vender tilbake til atmosfæren, legger han til.

Likevel er situasjonen så alvorlig at Stoltenberg vil ta Nord-Koreas aggresjon mot resten av verden, til diskusjon inad blant NATOs utenriksministere:

– Svaret er økt press på Nord-Korea, sier Stoltenberg.

– Vi ønsker en fredelig løsning, Men samtidig har USA og NATO de militære styrkene som er nødvendig for å svare på et angrep. Den beste måten å hindre en konflikt på er gjennom avskrekking, sier han.

At USA og Sør-Korea nå gjennomfører en stor militær øvelse i regionen, er ifølge Stoltenberg et tegn på styrke:

– De øvelsene som USA nå gjenomfører, formidler en klar beksjed til Nord-Korea at USA er klar til å forsvare sine allierte i regionen, sier han.

FORSKER: Halvor Kippe ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Foto: FFI

Kun skarp test er bevis

Halvor Kippe, som forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, trekker fram at Nord-Korea har bevist at de har to typer missiler som kan nå USA, nemlig Hwasong-14 og Hwasong-15. Sistnevnte kan ifølge ham nå hele USA.

– Men det er for begge missilene uklart hvor tung nyttelast de har hatt i tester, så vi kan ikke basert på testene alene slå fast hvor langt de ville nådd med en kjernevåpenlast. Da må vi vite nyttelasten i testen og vekten til stridshodet, sier han til VG.

Han legger til at det videre ikke er bevist for omverdenen om Nord-Korea mestrer å beskytte våpenlasten mot de store belastningene den blir utsatt for når den skytes ut i rommet og kommer tilbake i atmosfæren igjen.

– Kun en skarp test med et våpen som detonerer i atmosfæren vil være bevis for det. Men det er rimelig å anta at de har kommet langt også på dette feltet, og at de selv har fått mange svar på hvor godt de mestrer det gjennom spesielt de mange missiltestene i 2017, selv om vi ikke enkelt kan se bevisene for det, sier Kippe.

Overrasket

Lederen for Nordisk institutt for Asia-studier, Geir Helgesen, er overrasket over at USA og Europa ser på det isolerte landet som en trussel.

– De aller fleste seriøse observatører sier at Nord-Korea er hundre prosent klar over at skulle de finne på å starte en krig, vil de bli smadret, sier han til VG.

Helgesen legger imidlertid til at mange eksperter har blitt overrasket over hvor langt Nord-Korea har kommet med sitt atomprogram.

– Nå handler det om å lage atomhodene så små som mulig. Veien framover er å behandle Nord-Korea som en atommakt, sier han og understreker behovet for å inngå forhandlinger med regimet.

Kan bli Tillersons siste



New York Times meldte i forrige uke at USAs utenriksminister Rex Tillerson kan bli avsatt og erstattet med CIA-sjef Mike Pompeo om få dager, fordi han har falt i unåde hos presidenten, Donald Trump.

På en pressekonferanse i Brussel mandag formiddag ble Jens Stoltenberg spurt om det er en svekket utenriksminister fra USA som kommer til NATO-møtet:

– Tillerson formidler det som er USAs holdning, svarte Stoltenberg.

– Jeg har satt personlig pris på Tillersons oppslutning om NATO og det transatlantiske samarbeidet. Vi har sett gang etter gang at han har fokusert på jobben trass i rykter og spekulasjoner, la han til.