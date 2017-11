Stoltenberg: 95 prosent av IS-territoriet er gjenerobret

BRUSSEL (VG) Den internasjonale koalisjonen mot IS markerer nå at 95 prosent av områdene som IS holdt i Irak oog Syria, er tatt tilbake. Men nå venter en seig kamp mot mer terror.

– 95 prosent av IS-land er tatt tilbake og to millioner irakere kan vende hjem, takket være landene som er her nå, sa NATO-sjef Jens Stoltenberg da han åpnet toppmøtet for IS-koalisjonen med 73 partnerland i Brussel torsdag ettermiddag.

Men samtidig la han til at tapet av IS-territorium trolig vil føre til flere terrorangrep, både i regionen og i Europa.

Les også: Derfor blir politiet bevæpnet på Gardermoen



Jobben ikke ferdig



– Jobben er ikke ferdig. IS vil nå trappe opp terrorangrep både i regionen og i Europa. Det betyr at vi må være våkne og jobbe mot nye mål, varslet Stoltenberg.

Torsdag morgen rømte IS-styrken ut av den syriske byen Albu Kamal, som ligger ved grensen mot Irak.

Dette ble regnet den siste byen av noen størrelse som terrorbevegelsen IS har holdt i regionen. Der har syriske regjeringsstyrker nå kontroll, opplyser regjeringen i Syria.

Gjennombrudd



Gjennombruddet kom få dager etter at nabobyen Qaim, på Iraks side av grensen, ble gjenerobret av irakiske soldater. Dermed mistet IS kontroll over en strategisk viktig grensekryssing hvor de fritt kunne dra mellom Irak og Syria.

Stoltenberg sa til VG før koalisjonsmøtet torsdag at mange av NATO-landene ønsker at NATO nå øker på med støtte til Irak for å sikre at slaget mot IS ikke må kjempes på nytt:

– Vi er der på invitasjon fra Iraks regjering. Vi har en egen enhet i Bagdad som er i gang med ulike typer trening med irakiske styrker, som å avverge veibomber, vedlikeholde utstyr og modernisere deres sikkerhetsapparat. Den viktige årsaken til at vi er der, er for å hjelpe irakerne med å stabilisere landet, sa NATO-sjefen.

VG i Libanon: Stabiliteten er truet



Styrke egen sikkerhet



Modellen blir i grove trekk som i Afghanistan: NATO og partnerlandene går inn for å hjelpe landet med å bygge opp sin egen kapasitet til å ta vare på sin egen sikkerhet.

– For meg er nøkkelen at det er bedre å trene lokale styrker enn at NATO skal utplassere store styrker til kampoperasjoner. Vi skal trene dem til å ta vare på sitt eget land, sier Stoltenberg.

Farligere i Syria



I Syria er imidlertid sitiuasjonen annerledes og mye farligere. President Bashar al-Assad samarbeider med Russland, og NATO har på ingen måte noen invitasjon eller samarbeid med regjeringen i Damaskus.

På spørsmål om hva som vil skje videre i Syria når IS er nedkjempet, svarer Stoltenberg:

– Jeg skal være veldig forsiktig med å spekulere om det. Det er en veldig uoversiktig og farlig situasjon, og vi må alle forsøke å dempe spenningen og ikke spekulere i ulike alternativer, sier han.

Frankrike: Vi forhandler ikke med en morder

Lang kamp



Også USAs forsvarssminister James Mattis gjorde et poeng av at 95 prosent av IS-territoriet er gjenerobret.

– Men kampen mot IS er en lang kamp med alle midler, også militære og økonomiske. Et gruppe som myrder og sprer kaos skal ikke være sikre noen steder sa Mattis.

NATO sluttet seg til koalisjonen tidligere i år som fullt medlem.

Kan bli endringer

Den norske regjeringen var også til stede på møtet i Brussel med forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H). Norge har for tiden omlag 60 soldater i Irak og 50 i Jordan.

– Regionen er fortsatt ustabil. Men nå når oppdraget endrer seg, kan det være andre behov som gjør at vi kanskje må endre sammensetningen av styrken, sier Bakke-Jensen til VG i Brussel.

– Hvor lenge vil Norge ha soldater i Irak?

– Koalisjonen skal nå legge en ny strategi, og vi er der til vi har oppnådd de målene vi setter oss, å gi folk i regionen håp og sikkerhet, sier forsvarsministeren.

Les også: Slik falt Raqqa