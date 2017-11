Slik skal NATO sikre at USA kommer Europa til unnsetning

BRUSSEL (VG) Et helt nytt NATO-hovedkvarter vil ha som hovedjobb å sikre fri ferdsel over Atlanterhavet, slik at USA kan komme Norge og andre land til unnsetning, ifølge Jens Stoltenberg.

Åtte år etter at Norge begynte å arbeide for en egen kommandostruktur for NATOs nordflanke, skjer det endelig denne uken:

Onsdag vil NATOs forsvarsministermøte i Brussel formelt vedta å opprette en såkalt felles-operativ kommando for nordområdene, pluss en ny kommando for logistikk i Europa, som skal redusere NATOs responstid og evne til å flytte tungt militært materiell til et eventuelt konfliktområde.

– Den atlantiske kommandoen vil være en kommando som sikrer at vi har styrker, trening, kommunikasjon og øvelser som gjor at vi på et hvert tidspunkt kan sikre trygg ferdsel over Atlanterhavet, sier Stoltenberg til VG.

– Jeg vil ikke være mer konkret nå, legger han til.

Åtte års innsats



Det var Stoltenberg-regjeringen som først reiste spørsmålet internt i NATO i 2009.

Da satt NATO fast med begge beina i Afghanistan, og hadde knapt noe fokus på hvordan NATO skulle forsvare sine nærområder i tilfelle krig.

Men i Norge var mange bekymret og kjente på manglende interesse i NATO for å stå opp mot økende russiske kapasiteter i nordområdene og i Atlanterhavet.

I sin daværende jobb som statsminister, fryktet Stoltenberg at russerne kunne avskjære og hindre amerikanske forsterkninger fra å nå fram til Norge i en eventuell krig eller sikkerhetspolitisk krise.

Viktig diskusjon



– Dette er en viktig diskusjon som Norge har vært opptatt av, og som jeg har støttet, sier Stoltenberg nå, som NATOs generalsekretær.

– Å få en beslutning om prinsippet er et viktig skritt for NATO - og et viktig skritt for Norge, legger han til.

Erna Solbergs regjering har fortsatt å arbeide internt i NATO for større oppmerksomhet fra NATOs side mot nord. I et intervju med VG i fjor sa eks-forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) at NATO må svare på økt russisk opprustning.

Sted: Ikke avgjort



På NATO-toppmøtet i Warszawa i 2016 fikk Norge endelig NATO med på å utrede en ny kommandostruktur, og nå går NATOs militære sjefer videre med detaljplanleggingen.

Men det er langt igjen til den nye kommandoen kan stå klar:

Mye tyder på at det må bli et lite hovedkvarter, fordi mange NATO-land anført at Frankrike reagerer med en gang noen nevner prosjekter som skal finansieres av alle NATOs medemmer.

Det er ikke bestemt hvor kommandoen skal plasseres. Stoltenberg sier at det skal være en felles kommando for luft, sjø og land, men ikke hvor stor den skal være, og legger til at spørsmål om lokalisering er like krevende i NATO som i Norge.

Fra 33 til syv kommandoer



Heller ikke ansvarsområdet er klart. Åpenbart blir Norge og Island innenfor sammen med enorme havområder fra og med USA og Canads østkyst, men det er også tenkelig at den får Storbritannia og Irland som en del av ansvarsområdet.

Siden den kalde krigen har NATO redusert sine hovedkvarter fra 33 kommandoer med 22 000 ansatte, til syv kommandoer med omlag 7 000 ansatte, ifølge Stoltenberg.

NATO må også avklare hvordan den nye kommandoen skal avgrenses i forhold til NATOs to nåværende felles operative kommandoer, Brunssum i Nederland og Napoli i Italia. Den diskusjonen er heller ikke over, får VG opplyst.

PS: Jens Stoltenberg vil ikke svare på spørsmål om han er villig til å forlenge sin fire år lange kontrakt med NATO, som utløper i neste uke, Dagbladet skrev mandag at det ligger an til at han blir tilbudt ett års forlengelse, slik det er blitt vanlig for NATOs generalsekretærer, fram til 2019.