Slik blir NATOs storøvelse i Norge neste år

BRUSSEL (VG) Stabsoffiserer fra Georgia og Ukraina skal delta på den store NATO-øvelsen i Midt-Norge i 2018, hvor opptil 35.000 soldater er ventet å delta.

Forberedelsene har vært i gang siden våren 2014, da Norge ble tildelt ansvaret for NATOs største og mest synlige militærøvelse.

Øvelse Trident Juncture gjennomføres hvert tredje år etter at NATO la ned den kollektive ISAF-operasjonen i Afghanistan, for å fortsette med tett samarbeid og samøving på europeisk jord. I 2015 ble Trident Juncture gjennomført i Middelhavs-området, med omtrent like mye militært personell.

Les mer her: Norge tildelt NATOs storøvelse

Største noensinne



Og nå ligger det an til at dette blir den største militære øvelsen som er gjennomført i Norge noensinne, ifølge Forsvardepartementet.

– Videreutviklingen av vårt eget forsvar er avhengig av at vi øver og trener i nært samarbeid med våre allierte i NATO, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til VG, på hans første forsvarsministermøte med NATO-kollegene i Brussel denne uken.

– Øvelsen er viktig fordi den underbygger vårt ønske om større maritime operasjoner. Men den er også viktig fordi den understøtter NATOs tradisjonelle oppdrag, forsvar av eget terrirorium, legger han til.

NATOs plantall er 35 000 soldater, omlag 130 fly og 60-70 fartøyer som vil delta mellom 15. oktober og 7. november neste år.

Ny NATO-kommando: Men ikke i Norge

FØRSTE MØTE: USAs forsvarsminister James Mattis satte av en halv time til å bli kjent med sin nye norske kollega Frank Bakke-Jensen (H) onsdag ettermiddag i NATO. Foto: Virginia Mayo , AP

Landoperasjoner i Midt-Norge



Øvelsen vil i hovedsak pågå i luften og på havet i hele Norge sør for Bodø, mens landoperasjonene vil finne sted i Sør-Trøndelag, Oppland, Hermark og Møre og Romsdal - altså i trygg avstand fra Russlands grense mot Norge i nord:

– Denne øvelsen involverer også Sverige og Finland, så om noen velger å irritere seg, så er det sikkert fullt mulig å lage slike bilder, sier Bakke-Jensen.

Øvelsen er altså ikke bare forbeholdt NATO-land. I god nordisk samforstand vil også Sverige og Finland bli engasjert, og trolig noen av deres flybaser. Norske soldater deltok nylig på den svenske stor-øvelsen Aurora med utgangspunkt på Gotland i Østersjøen.

Russlands utenriksminister Lavrov til VG: Holder NATO ansvarlig for opprusting

Ukraina og Georgia kommer



Da er det sikkert enda mer overraskende at også Ukraina og Georgia sender stabsoffiserer til Trident Juncture i 2018. Begge landene har uløste konflikter med Russland, men har samtidig vært blant NATOs partnerland siden 1994.

– NATOs råd har godkjent at Georgia og Ukraina kan delta på NATO-øvelsen Trident Juncture 2018. Georgia og Ukraina vil ikke stille styrker, kun et begrenset antall stabsoffiserer, sier Per-Thomas Bøe, talsmann for forsvarssjefen, til VG.

Stoltenberg: Ville ikke kritisere Trumps språk mot Nord-Korea

Ledes fra Napoli



Alle 29 NATO-land kommer til å være til stede under øvelsen, og nå ligger det an til at omlag 20 NATO-land sender styrker.

Også Australia og Jordan har varslet at de kommer til Norge med militært nærvær neste høst.

Det er NATOs operative kommando i Napoli som koordinerer øvelsen sammen med ledelsesstaber i Tyskland og Storbritannia. Forsvarsdepartementet opplyser at det også vil være øvingsaktivitet i Østersjøen og på Island.

NATO-soldater blir mer synlig



Frank Bakke-Jensen sier at utenlandske soldater vil bli mer synlig i Norge som en konsekvens av den vedtatte langtidsplanen for Forsvaret:

– En viktig del av forsvaret vårt er alliert trening, og at de skal trene sammen med våre styrker. Tidligere ble de tatt til Harstad hvor de trente for seg selv. Slik sett vil de være mer synlig, sier forsvarsministeren.

Frithjof Jacobsen kommenterer: Amerikanere på ski gjør verden tryggere

Fryse på fingrene



– Er det et eget poeng at de kommer til Norge sent på høsten?

– Ja, det er en viktig del av alliert trening å venne seg til norsk klima. For to uker siden møtte jeg britiske soldater som var på Rena for å lære seg å fryse på fingrene. Det må vi, og det må våre allierte, venne seg til, sier Bakke-Jensen.

– Hvordan venter du at Russland vil forholde seg til en så stor NATO-øvelse i nord?

– Vi varsler i henhold til reglene, og så inviterer vi observatører slik Norge og NATO-landene har forpliktet seg til. Jeg tror russerne skal bli fornøyde med at vi overholder de avtalene som er gjort, sier forsvarsministeren.

VG-kronikk: Vi må ikke være naive