Slik ble NATO og EU Brussels nye «bestevenner»

BRUSSEL (VG) Gjennom tre år som NATO-sjef har Jens Stoltenberg forsøkt å hindre at EU bygger opp en forsvarsallianse på siden av NATO. Nå mener han at NATO og EU aldri har stått nærmere hverandre.

– I mange år var det veldig lite kommunikasjon og veldig mye mistenksomhet mellom NATO og EU. Men nå har vi klart å løfte samarbeidet til et nivå vi aldri har vært på før, sier Stoltenberg.

Jens Stoltenberg og hans motpart i EU, Federica Mogherini, har tett kontakt og listen over samarbeidsområder blir stadig lengre.

– Nå føler jeg meg hjemme her, sa Mogherini på en felles pressekonferanse med Jens Stoltenberg i NATO tirsdag kveld.

Les også: Stoltenberg tar ett år til i NATO. Hvis han blir spurt.

Startet forsvarssamarbeid



USAs valg av Donald Trump som president og den første tvilen etter at Trump sa at NATO var «utdatert», er et viktig bakteppe for at EU-landene har gått videre med sitt eget forsvarssamarbeid:

Tidligere i høst vedtok EU å formalisere forsvarssamarbeidet i en ny organisasjon, Pesco, med 23 av 28 medlemsland på innsiden. Samarbeidet er foreløpig lukket for Norge og andre ikke-medlemmer.

NATO har syv medlemsland som ikke er med i EU, og snart blir Storbritannia det åttende. Britene har historisk vært skeptisk til at EU skulle bygge noe som kunne ligne på NATO i egen regi.

Men NATO og EU har stort sett de samme soldatene å trekke på.

– 90 prosent av EUs borgere bor i et NATO land, presiserer Stoltenberg.

Trump etter møtet med Stoltenberg: NATO er ikke lenger utdatert

Samarbeidsavtale



Men etter at Stoltenberg undertegnet en samarbeidsavtale med EU-toppene Donald Tusk og Jean-Claude Juncker på NATO-toppmøtet i Warszawa i 2016, var det uklart hva NATO og EU skulle samarbeide om.

Nå mener imidlertid NATO-sjefen at tonen er bedre enn noen gang, og at de to organisasjonene – begge med hovedsete i Brussel – klarer å utfylle hverandre i stedet for å konkurrere.

– Akkurat nå har vi en stor diskusjon med EU om et samarbeid i bekjempelsen av terror. Den skal vi konkretisere fram mot NATO-toppmøtet i juli i år, sier Stoltenberg til VG.

Etter utenriksministermøtet i NATO tirsdag kveld fortalte han at listen med 42 samarbeidspunkter fra høsten 2016, nå er utvidet med 34 nye områder for samarbeid.

VG mener: Euro-hær på NATO-jord

Avventende



EU-NATO: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide hilste på sin nederlandske kollega Halbe Zijlstra i NATO tirsdag. Nederland er både EU- og NATO-medlem. Foto: Thierry Charlier , AFP

Ine Eriksen Søreide (H) er på sitt første NATO-møte som norsk utenriksminister i Brussel denne uken. Den norske regjeringen stiller seg avventende til EUs videre skritt i Pesco-samarbeidet:

– Det vil ikke styrke sikkerheten i Europa om ressursene skal spres på ulike kommandostrukturer og ulike sikkerhetsgarantier, sier hun til VG.

Men hun legger til at Europa gjennom dette samarbeidet tar et større ansvar for egen sikkerhet:

– NATO er unikt fordi det både er en sikkerhetsgaranti til medlemslandene, og har militære kapasiteter som kan levere denne garantien. Der er ikke EU. Men alle truslene er ikke nødvendigvis av ren militær karakter, legger hun til.

Les også: NATO legger ny kommandostruktur

Militær mobilitet



Stoltenberg sier at NATO og EU nå varsler hverandre umiddelbart om innkommende cyberangrep og har begge eierskap til et nytt senter for å analysere hybride angrep i Finland.

EU har også tatt et stort ansvar for en annen av Stoltenbergs kjepphester: NATOs evne til å forflytte styrker raskt.

Dette er blitt presserende for Stoltenberg etter at Russland har demonstrert evnen til svært rask forflytning av sine tropper.

– Vi må øke vår militære mobilitet, fastslår NATO-sjefen.