Norge får ikke nytt NATO-hovedkvarter

BRUSSEL (VG) Den ferske forsvarsministeren Frank Bakke-Jensen (H) vil ikke kaste seg inn i kampen om å få NATOs nye atlantiske hovedkvarter til Norge. Men den kampen er trolig tapt allerede.

– Dette er noe Norge har jobbet for lenge, sier Bakke-Jensen fornøyd.

Onsdag skal NATOs forsvarsministere, som er samlet i Brussel, vedta prinsippet om to nye kommandoer i forsvarsalliansen.

Den ene skal ha ansvaret for nordområdene og sikre trygg transport over Atlanteren om NATO-land i Europa skal trenge forsterkninger fra USA og Canada. Den andre skal forenkle militær transport på det europeiske kontinentet.

Ikke interessant



Men Bakke-Jensen avviser at Norge nå vil forsøke å få denne nye kommandoen til Norge:

– Det er overhodet ikke interessant for oss hvor denne kommandoen skal ligge. Det som er interessant for oss, er hva det inneholder og at den kan etableres tidlig og være operativ i fredstid, sier Bakke-Jensen til norske journalister onsdag ettermiddag.

Ifølge velinformerte kilder i NATO er det allerede bestemt bak lukkede dører at NATO ikke vil lage noen nye hovedkvarter, men at de to kommandoene vil være en utvidelse av eksisterende sentre som NATO allerede driver.

Trolig til Northwood



VG får opplyst at det nye atlantiske hovedkvarteret trolig blir lagt til NATOs maritime kommando-hovedkvarter i London-forstaden Northwood, alternativt til en eksisterende base i USA.

– Ønsker ikke den norske regjeringen at dette hovedkvarteret skal ligge i Norge?

– Etter 10 år som rikspolitiker har jeg brukt uhorvelig mye tid på lokaliseringsdebatter i stort og smått. Nå skal vi bruke energien på funksjonene, sier forsvarsministeren.

Fersk i NATO



Frank Bakke-Jensen er på sitt første møte i NATO etter at han ble ny forsvarsminister etter Ine Eriksen Søreide for tre uker siden.

Onsdag ettermiddag hadde han et eget møte med NATO-sjef Jens Stoltenberg. Han har også fått en halvtime med USAs forsvarsminister James Mattis i løpet av NATO-møtet.

På spørsmål om hvordan den nye NATO-kommandoen vil samordnes med den nasjonale norske kommandostrukturen i Forsvaret, la ikke Bakke-Jensen skjul på at han er ny i jobben, og at det ikke er alle spørsmål han har svar på ennå:

– Det er sikkert et veldig godt spørsmål. Men med min lagfører-erfaring fra Heimevernet strekker det seg litt langt for meg å svare på nå. Det viktige er at vi nå har fått økt forståelse for at maritim aktivitet er viktig, og at kommandostrukturen endres i en endret sikkerhetspolitisk situasjon, svarte Frank Bakke-Jensen.