Jens Stoltenberg vil tvinge Nord-Korea til å gi opp sitt atomprogram

SEOUL (VG) – Jeg er klar over at sanksjoner ikke er noen sikker vei til atomnedrustning på Den koreanske halvøy, men jeg mener det er det klart beste alternativet, sier NATO-sjef Jens Stoltenberg i dette intervjuet med VG.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg er på rundreise i Øst-Asia for å vise solidaritet med alliansens partnere i regionen. Onsdag ankom han Sør-Koreas hovedstad Seoul, hvor han la ned krans ved minnesmerket på National Cemetary for soldater som mistet livet i Koreakrigen.

Den enorme æreskirkegården er siste hvilested for 164.000 soldater, polititjenestefolk og reservister som har ofret livet for Sør-Korea.

– Med den økte spenningen på Koreahalvøya som bakteppe, hva tenker du når du er på en enorm krigskirkegård som dette?

– En grunn til å ha sånne kirkegårder og en grunn til å dra dit er at man blir minnet om hvor forferdelig grusomt krig er og hvor viktig det er å unngå krig. Det er viktig at politiske ledere drar dit, men også andre mennesker, og stopper opp og tenker hvor meningsløst brutalt det er med krig. Det gjelder kanskje spesielt i et område som dette, hvor det er høy spenning og hvor det står militære styrker tett opp mot hverandre, og hvor det nå også utvikles atomvåpen, sier Jens Stoltenberg til VG i Seoul.

– Er krig et alternativ her i ytterste konsekvens?

– Nei. Vi må gjøre alt vi kan for å unngå krig, det må man alltid, men det gjelder spesielt når det er snakk om atomvåpen og land som truer med å bruke dem.

– Tror du en amerikansk president kan leve med at Nord-Korea har langdistanseraketter med kjernefysiske stridshoder som kan nå amerikanske byer?

– Det alle nå jobber for er å tvinge Nord-Korea til å gi opp sitt atomprogram, både stanse utviklingen av langtrekkende raketter og å stanse utviklingen av atomvåpen. Da trenger vi press på Nord-Korea. Vi trenger diplomatisk og politisk press, men først og fremst trenger vi økonomisk press, sanksjoner. Det er bra at FN har vedtatt strenge sanksjoner, de ble forsterket så nylig som i september. Problemet er at de ikke har vært fullt ut gjennomført.

Han forteller at noe av det som har vært et tema både under besøket i Japan tirsdag og Sør-Korea mandag er hvordan verdenssamfunnet, Korea, USA og NATO kan bidra til at sanksjonene blir fullt og helt gjennomført, for da er de kraftige, og vil påføre Nord-Korea en stor kostnad hvis de fortsetter å utvikle atomvåpen og langtrekkende raketter, og tilsvarende gevinst hvis Nord-Korea stopper.

AVSKREKKING: NATO-sjef Jens Stoltenberg i intervju med VG i Seoul om hvordan regimet i Nord-Korea skal skremmes fra å ta i bruk masseødeleggelsesvåpen. Foto: Harald Henden , VG

– Jeg er klar over at sanksjoner ikke er noen sikker vei til atomnedrustning på Den koreanske halvøy, men jeg mener det er det klart beste alternativet når vi vurderer det opp mot hva vi ellers kan gjøre: Alternativene er grunnleggende sett enten å gjøre ingenting - å bare se på at Nord-Korea tester ut raketter og utvikler atomvåpen uten å gjøre noe med det - noe jeg mener er uansvarlig, eller bruke militærmakt - noe som med sikkerhet vil ende i katastrofe og påføre nesten ubeskrivelige menneskelige lidelser for mennesker her, men som også lett vil kunne komme ut av kontroll og skape en alvorlig situasjon langt utover denne regionen. Derfor er det viktig å unngå bruk av militærmakt, sier NATO-sjefen.

– Men den dagen Nord-Korea faktisk kan treffe en amerikansk by med denne typen våpen, hva kommer til å skje da og hva kommer du til å gjøre?

– For det første er målet å tvinge igjennom press på Nord-Korea så de ikke får den type våpen eller kapasiteter. En viktig del av det er å jobbe med Russland og Kina, de har et spesielt ansvar fordi de er faste medlemmer av FNs sikkerhetsråd, så de har vært med på å vedta sanksjonene, men de er også naboland, så det er ekstra viktig at de gjennomfører sanksjonene.

SEREMONI: NATO-sjef Jens Stoltenberg under kransenedleggelsen på den nasjonale krigsgravplassen i Seoul, hvor mange av soldatene som mistet livet i Koreakrigen ligger gravlagt. Foto: Harald Henden , VG

– Gjør de nok?

– De kan i hvert fall gjøre mer, og gjøre det mer åpent, slik at verdenssamfunnet faktisk kan være sikre på at sanksjonene gjennomføres og at det er åpenhet om hvordan de gjennomfører dem, sier Stoltenberg.

NATO-sjefen påpeker at man må huske på at NATO og NATO-land har levd med trusler om langtrekkende kjernefysiske våpen i tiår, og at vi har hatt kjernefysiske våpen rettet mot oss siden Sovjetunionen utviklet dem på 1950-tallet.

– NATOs viktigste svar på det er avskrekking - både at vi har den militære styrken men også beslutningsevnen til å sende en klar beskjed til enhver mulig angriper at vi vil gjengjelde et angrep. Hensikten med det er ikke å fremprovosere en konflikt, men å avverge en konflikt. Så det paradoksale med avskrekking er at hvis motstanderen din vil gjengjelde, så avverger vi krig. Derfor er det viktigste svaret på trusselen om bruk av langtrekkende atomvåpen grunnleggende det samme i dag som det har vært gjennom flere tiår, nemlig at vi har evne til å gjengjelde, vi har rett til å forsvare oss, og vi har evnen til å forsvare oss. Målet er å unngå å havne i en situasjon der vi er nødt til å bruke militær makt, sier Stoltenberg.

Både Sør-Korea og Japan har utviklet avanserte systemer for missilforsvar, og også i Europa utvikles det rakettforsvar.

– Men rakettforsvar er ikke og vil aldri bli hovedelementet i NATO sitt svar. Hovedelementet i NATO sitt svar er avskrekking, det har vært det og vil fortsette å være det, understreker han.

– Kan en diktator som Kim Jong-un avskrekkes?

– Nord-Korea har gjort veldig mye galt, og gjør veldig mye galt, de utvikler våpen som strider mot FN-vedtak, de driver undergravingsvirksomhet, de har etter alt å dømme vært ansvarlige for cyberangrep, de driver med kriminell virksomhet, men Nord-Korea har tross alt ikke i løpet av alle disse årene valgt å gå til fullt militært angrep på Sør-Korea eller et annet land. Det er jeg sikker på har med avskrekking å gjøre, de ser at et slikt angrep vil utløse en gjengjeldelse som vil ramme dem hardt. Jeg er sikker på at avskrekkingen har vært avgjørende. Det er viktig å fortsette å formidle avskrekking, og en av de tingene som gjør det krevende med Nord-Korea er at det er mindre åpenbart hvor rasjonelt man tenker der sammenliknet med andre hovedsteder hvor man har masseødeleggelsesvåpen. Men igjen står vi ikke i en situasjon der vi har enkle valg, det å gjøre ingenting det er kanskje enkelt, men etter min mening uansvarlig.

– Kan du si noe om hvilket scenario som ville kunne utløse artikkel fem? Kan det være et rakettangrep mot Guam eller amerikanske baser i Sør-Korea?

– Når det gjelder artikkel fem, så gjelder artikkel fem i den forstand av at dersom et NATO-land blir angrepet, så er det et angrep på alle. Jeg kommer ikke til å gå i detalj på dette, til syvende og sist vil det være et politisk spørsmål når vi utløser artikkel fem. I tillegg er USA uten sammenligning det sterkeste landet i NATO og de har betydelig kapasitet til å gjengjelde, og til å beskytte seg. Derfor vil en utløsing av artikkel fem veldig mye handle om et uttrykk for politisk støtte og politisk handling.

NATO-sjefen påpeker også at NATO som vi kjenner det i dag ble skapt som et direkte resultat av Koreakrigen, fordi man så behov for en sterkere militær organisasjon.

– Så det går paradoksalt nok en slags historisk linje til det som skjedde her på 50-tallet til NATO i dag.

Stoltenberg sier at det er en viktig oppgave for politiske ledere, for NATO og for han selv å finne den rette balansen mellom å beskrive alvoret i situasjonen, men ikke overdramatisere.

– Man må finne balansepunktet i å formidle besluttsomhet, fasthet og evne til gjengjeldelse for å hindre at det blir konflikt, men ikke å overdrive, dramatisere, uroe mennesker og øke spenningen unødvendig, sier NATO-sjefen og legger til:

– Noe jeg syns var bemerkelsesverdig i Tokyo og jeg tror jeg vil oppleve det samme her, er at folk er rolige, men klar over den potensielle faren, slik jeg tror mange nordmenn var under den kalde krigen da det var en mer opplevd umiddelbar trussel av at man kunne bli angrepet med atomvåpen.

– Det er krefter her i Sør-Korea som ønsker at landet skal skaffe seg sine egne atomvåpen. Er det noen god idé?

– Det er ingen god idé og det vil være i strid med ikkespredningsavtalen. Det er og har vært en veldig viktig avtale, og NATO støtter den fullt og helt. I en tid der det er lett å bli pessimist, vil jeg si at det er viktig å la seg inspirere av den fremgangen vi tross alt har sett i verden. For det første har vi etter mange år med atomvåpen unngått atomkrig. Mange land som hadde masseødeleggelsesvåpen har akseptert å gi avkall på dem, vi har satt et tak på antall strategiske atomvåpen, og vi har en kraftig reduksjon i antall atomvåpen som NATO besitter i Europa. Det er lett å tenke at ingenting nytter og at alt går i gal retning, men nei, det er ganske mye som faktisk har gått i riktig retning. Iran-avtalen som inntil videre stanser Irans utvikling av atomvåpen, slik at det er viktig å ha det med seg slik at man ikke gir opp og tenker at det er umulig å håndtere noe som er så farlig og vanskelig som at Nord-Korea utvikler langtrekkende atomvåpen, som jo vil nå europeiske og amerikanske byer. Så får vi i fellesskap forsøke å gjøre noe med det, sier Stoltenberg.