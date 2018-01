NASAs romsonde Curiosity har publisert nye bilder fra Mars. En forsker tror det kan være fossiler. Det avviser ikke NASA.

Bildene ble publisert på Twitter-kontoen til romsonden 3. januar.

«Kanskje er det krystaller? Eller er det mineraler fra krystaller som er oppløst? Følg med videre! Vitenskapen fortsetter», står det i Twitter-meldingen om det som blir beskrevet som «pinnelignende» figurer.

Romsonden har tatt bilder av Mars siden høsten 2012 og har et eget lite laboratorium ombord.

Forskere spekulerer

Flere medier har skrevet om det oppsiktsvekkende funnet. Inside Outer Space har snakket med forskeren Barry Di Grigario ved Buckingham Centre for Astrobiology i Storbritannia.

– De er bemerkelsesverdig like Ordivicium-fossiler jeg har studert og tatt bilder av her på jorden, sier han til nettstedet. Ordivicium er en periode i jordens oldtid.



Han lurer på hva NASAs forklaring vil være om det ikke er fossiler, som kan være spor etter liv på planeten. De små strukturene er ikke mer enn en millimeter lange.

Utelukker ikke fossiler

– Når det gjelder spor-fossiler, så er det ikke noe vi kan utelukke, men det er ikke den første tolkningen vi kommer til å komme med, sier forsker Ashwin Vasavada til Inside Outer Space.

Han legger til at det vil si at det er et viktig område om de finner flere lignende funn, men påpeker at det er vanskelig å bedømme hva det faktisk er fra jorden.

– Dette området var så interessant at vi gikk tilbake, skriver Christopher Edwards, som også er med i NASAs Curiosity-team, på deres nettside.

