Nå: Mugabe holder tale for nasjonen – skal ha godtatt å gå av

Zimbabwes president mener at landet trenger å komme tilbake til en normal situasjon. Han holder nå sin varslede tale, hvor det er ventet at han erklærer sin avgang.

Ifølge Reuters skal han ha sagt seg villig til å gå av som president.

Han holder talen omgitt av den militære ledelsen i landet.

Robert Mugabe ble tidligere søndag avsatt som partileder for regjeringspartiet

«Krokodillen» - Emmerson Mnangagwa * Regnes som Zimbabwes rikeste mann * Visepresident fra 2012, ble av president Robert Mugabe 6. november anklaget for «illojalitet». Reiste i eksil i Sør-Afrika. * Født 15. september 1942 * Hans «krokodillegjeng» sto bak væpnede aksjoner mot det hvite minoritetsregimet i den daværende Rhodesia på 1960-tallet. Han ble torturert etter å ha blitt tatt til fange av rhodesiske styrker, men slapp dødsstraff på grunn av sin unge alder – han var 21. Etter å ha sluppet fri fikk han militær trening i Kina og Egypt, og fikk deretter en sentral posisjon i kampen mot regimet. * Han har støtte i hæren, etterretningstjenesten og regjeringspartiet ZANU-PF.

ZANU-PF. Samtidig skal han være i forhandlingsmøter med militæret – som vil ha ham kastet som president.

Krisemøte søndag: Mugabe avsatt som partileder

– Ingen makt

Sentralstyret ZANU-PF har fra klokken 11 norsk tid hatt sentralstyremøte for å diskutere Mugabes skjebne. Punkt fem på agendaen var å velge partileder. Det var ventet at de avsatte Mugabe som partileder, etter at partiets ti provinslag tidligere i uken gikk ut og ba om at presidenten måtte gå av.

Bakgrunn: Folk i Zimbabwe vil ha mat på bordet

Paul Mangwana i ZANU-PF sier til BBC at Emmerson Mangangwa er valgt som midlertidig partileder «med umiddelbar effekt».

Afrikaekspert Elling Tjønneland ved Christian Michelsens Institutt i Bergen mener at tidligere visepresident Emmerson Mnangagwa er den sterke mann i Zimbabwe nå.

– Noe av kravet fra forsvarsledelsen har vært at Mnangagwa skal innsettes som visepresident etter han ble avsatt for en ti dager siden. I dag ble han gjeninnsatt som leder av partiet ZANU-PF. Mnangagwa er den sterke mann i Zimbabwe nå. Det at han ble sparket ut var det som utløste den siste ukens hendelser.

MILITÆRET TOK KONTROLL: Militæret tok kontroll og forhindret Mugabe å overlate presidentstolen til sin kone Grace Mugabe, mener afrikaekspert Henning Melbert ved Uppsala Universitet. Foto: AP, NTB scanpix

Alvorlig situasjon

Han peker på at dersom Mugabe ikke utnevner Mnangagwa som ny visepresident før han går av, er den formelle prosedyren at det skal avholdes et direktevalg på ny president innen tre måneder. Da blir det en mer omstendelig prosess, og det tar tid.

– Er det en alvorlig situasjon i Zimbabwe nå?

– Situasjonen er alvorlig og dramatisk. Vi har verdens eldste statsleder som går av. Han er den siste av frihetskjemperne som går av. Men det er mye lettelse og glede blant folk i Zimbabwe over det som skjer, sier Tjønneland.

ZIMBABWES RIKESTE: Her er Zimbabwes rikeste og trolig mektigste mann i øyeblikket - tidligere visepresident Emmerson Mnangagwa. Bildet er tatt i januar i år. Foto: Jekesai Njikizana , AFP

Seniorforsker ved Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala, Henning Melber, mener at avsettelsen av Mugabe som partileder er offisielle bekreftelsen på at Mugabe ikke lenger har noen makt i partiet ZANU-PF. Det betyr at han heller ikke har legitimitet fra sitt parti til å sitte som president. Men å fjerne ham fra presidentstolen er vanskelig hvis han selv er uvillig til å gå av. Både partiet og det militære prøver å unngå at hans avgang blir oppfattet som tvunget og illegitimt, men vil at avgangen fremstår som et rent parti-internt skifte og derfor ren innenrikspolitisk.

«Krokodillen»

– Vil det som kommer etterpå nødvendigvis være noe bedre for Zimbabwe? Hvem er gruppen som nå vant kampen om makten i Zimbabwe?

– Med Emmerson Mnangagwa som Mugabes etterfølger vil vi få mer av det samme. Han nyter tillit hos det militære og deltok personlig i massedrap på 80-tallet. Hans kallenavn er ikke tilfeldig – «krokodillen». Folk i Zimbabwe er nok klar over at den nye makthaveren ikke vil bety bedring av sivile rettigheter og politisk frihet, men håper kanskje at levestandarden etter hvert kan heves noe.

STOPP FOR GRACE: Planen om å la Grace Mugabe overta makten er stanset for godt med militærmakt, og hun skal nå være arrestert. Her fra et valgarrangement i sommer. Foto: Jekesai Njikizana , AFP

– Kan Gace Mugabe fortsatt bli president?

– Nei, nå er Mugabes ambisjoner om å la Grace Mugabes bli hans etterfølger brakt til en ende. Det var dette militæret forhindret. Grace Mugabe er nå arrestert, sier Melber.