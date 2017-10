Nå beskrives Xi Jinping som den mektigste kinesiske lederen siden Mao Zedong

Det kinesiske kommunistpartiets kongress har besluttet at president Xi Jinpings personlige filosofi skal nevnes i landets grunnlov.

Etter kongressen, som ble avsluttet denne uken, blir det fra flere hold hevdet at landets leder Xi Jinping står like sterkt som revolusjonslederen og mangeårig president Mao Zedong.

Helt på tampen av partiets kongress, som avholdes hvert femte år, ble det tirsdag vedtatt at Xis personlige filosofi skal nevnes i landets grunnlov.

Den politiske filosofien hans, «Sosialisme med kinesiske kjennetegn i en ny æra», skrives inn i grunnloven som «tankesett», i motsetning til som «teori».

– Det kinesiske folket og vår nasjon har en stor og lys framtid i vente, sa Xi til delegatene ved avslutningen på kongressen.



STEMMER: Delegatene på kongressen til det kinesiske partiet rekker hendene i været under en avstemning. Foto: Thomas Peter , ntb scanpix/reuters

«Uangripelig»



Kina-ekspert Bill Bishop sier til The Guardian at dette betyr at Xi er «uangripelig» og at det nå er slik at «hvis du angriper Xi, angriper du partiet».

Han har blant annet tatt opp kampen mot den framtredende korrupsjonen i landet, noe som ifølge eksperter har styrket posisjonen hans blant befolkningen.

Jude Blanchette, som forsker på Kina, beskriver utviklingen under Xi slik:

– Dette handler om å samle makt, kredibilitet, legitimitet og autoritet innen systemet for å kjøre gjennom det han mener er den rette veien for Kina, sier hun til avisen.

– Hvis du er på toppen av partiet, er det veldig vanskelig for noen under deg å bestemme seg for at de ikke vil implementere befalingene dine.

Sammenlignet med Mao



Xi har over lang tid blitt sammenlignet med Mao Zedong, som ledet landet fra revolusjonen i 1949 til sin død i 1976. Xis forgjengere har holdt en lavere profil, mens persondyrkingen har stått sterkere under hans ledelse.

Årets kongress ble avsluttet med at Xi holdt en tre timer lang tale. Han lovet blant annet å ta det som er verdens nest største økonomi inn i en «ny æra».

Det er bare Mao og Deng Xiapoing som tidligere har fått navnet sitt skrevet inn i den kinesiske grunnloven. Deng tok over makten i 1978, to år etter at Mao døde. Han satt ved roret fram til 1989 og markerte seg blant ved å legge bort en del av den ortodokse marxismen Mao var en forkjemper for.

De to tidligere presidentene Hu Jintao og JIang Zemin har også fått skrevet filosofien sin inn i grunnloven, men nevnes ikke med navn.