Rapporter: Styrket bevis for folkemord på rohingyaene

Sikkerhetsstyrker i Myanmar har skåret over halsen på muslimske rohingyaer, brent ofre levende og gjengvoldtatt kvinner og jenter, ifølge separate rapporter.

Den ene rapporten kommer fra Human Rights Watch (HRW) og den andre fra Holocaustmuseet i USA i samarbeid med Fortify Rights. Rapportene beskriver stadig sterkere bevis for at rohingyaene utsettes for folkemord.

Menneskerettsorganisasjonen HRW fokuserer på bruken av seksuell vold i sin rapport om militærets operasjoner mot folkegruppen. I rapporten har organisasjonen intervjuet 29 voldtektsofre. HRW konkluderte med at handlingene som er begått, er forbrytelser mot menneskeheten.

– Det burmesiske militærets barbariske voldshandlinger har medført brutal skade og traumer for utallige kvinner og jenter, sier forsker og rapportforfatter Skye Wheeler i HRW.

Etnisk rensing

Rapporten til Fortify Rights og Holocaustmuseet dokumenterer at statlige sikkerhetsstyrker i Myanmar og sivile gjerningsmenn har begått forbrytelser mot menneskeheten og drevet etnisk rensing. Rapporten er basert på mer enn 200 intervjuer med overlevende, vitner og internasjonale hjelpearbeidere.

Siden 25. august har nesten 700.000 rohingyaer flyktet fra Myanmar til Bangladesh etter en offensiv fra regjeringsstyrker i delstaten Rakhine, og folk fortsetter stadig å flykte over grensen. Fra før bodde det om lag 400.000 rohingyaer i flyktningleirer i Bangladesh.

Avviser anklager

FNs menneskerettighetssjef har tidligere beskrevet offensiven som «et skoleeksempel på etnisk rensing» og FNs spesialutsending for seksuell vold i konflikter, Pramila Patten, anklaget i helgen regjeringsstyrkene for massevoldtekt av rohingya-kvinner.

Myanmars militære ledelse hevder å ha gransket anklagene og nekter for at landets styrker har brutt folkeretten.

