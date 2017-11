Rapporter om Rohingya-utryddelsen i Myanmar: Soldater gjengvoldtar kvinner og dreper barn

Myanmarske militære styrker har begått omfattende voldtekter av kvinner og jenter, og drept små barn, som et ledd i en kampanje av etnisk rensing mot Rohingya-minoriteten, ifølge menneskerettighetsaktivister.

Human Rights Watch publiserte torsdag en oppsiktsvekkende rapport, som dokumenterer grusomme overgrep utført av Myanmars militære mot sivile kvinner og barn fra landets Rohingya-minoritet.

Rapporten beskriver i detalj hvordan kvinner og barn blir utsatt for vold, grusomheter og nedverdigelse. Mange kvinner beskriver hvordan de har vært vitne til at små barn, ektefeller og foreldre er blitt drept.

Human Rights Watch mener overgrepene er av en slik alvorlighetsgrad at de utgjør forbrytelser mot menneskeheten.

Dreper småbarn

Toyuba Yahya forteller hvordan hennes seks barn ble drept rett utenfor deres hjem i landsbyen Hathi Para i Maungdaw, hvorpå syv menn i militæruniformer voldtok henne.

Hun sier soldatene drepte to av sønnene hennes ved å slå hodene deres mot en trestubbe utenfor huset deres. Guttene var bare to og tre år gamle. Deretter drepte de hennes fem år gamle datter.

– Babyen min... jeg ønsket at han skulle være i live, men han døde sakte i armene mine. Datteren min, de løftet henne opp og kastet henne i bakken. Hun ble drept. Jeg vet ikke hvorfor de gjorde det, forteller hun i rapporten.

Denne og en rekke andre rapporter som omhandler overgrep mot Rohingya-minoriteten kommer like før utenriksministermøtet i Myanmars hovedstad Naypyidaw mandag og tirsdag, hvor blant andre Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide skal delta.

Siden 25. august i år har det myanmarske militæret begått drap, voldtekter, vilkårlige pågripelser og satt fyr på hundrevis av hjem i Rohingya-landsbyer nord i Rakhine-staten, og drevet mer enn 700.000 rohingyaer på flukt til nabolandet Bangladesh. Over 60 prosent av dem er barn.

Folk fortsetter stadig å flykte over grensen. Fra før bodde det om lag 400.000 rohingyaer i flyktningleirer i Bangladesh.

Massevoldtekter

Overlevende etter voldtekter forteller hvordan de har gått dagevis med voldsomme skader og sterke smerter i underlivet, under flukten til nabolandet Bangladesh.

Fatima Begum (33) forteller hvordan hun ble voldtatt dagen før hun flyktet fra en storoffensiv mot landsbyen Chut Pyin i Rathedaung, hvor titalls mennesker ble massakrert.

– Jeg ble holdt nede av seks menn og voldtatt av fem av dem. Først skjøt og drepte de broren min... så dro de meg til side og en mann rev av meg sarongen, grep tak i munnen min og holdt meg rolig. Han stakk en kniv i siden på meg og holdt den der mens mennene voldtok meg. Slik holdt de meg på plass... Jeg forsøkte å bevege meg, men såret blødde bare mer. De truet med å skyte meg, forteller hun i rapporten.

Etnisk rensing

– Voldtekt er blitt en fremtredende og ødeleggende særtrekk i det burmesiske militærets kampanje av etnisk rensing mot Rohingya-folket, sier Skye Wheeler i Human Rights Watch i en pressemelding.

Hun er researcher på kvinners rettigheter og forfatter av den 37 sider lange rapporten, som baserer seg på intervjuer med 52 rohingya-kvinner og -jenter som har flyktet til Bangladesh, deriblant 29 overlevende etter voldtekter, tre av dem under 18 år, i tillegg til 19 representanter for humanitære organisasjoner, FN-organisasjoner og den bangladeshiske regjeringen. De overlevende etter voldtekter kommer fra 19 landsbyer i delstaten Rakhine.

– Det burmesiske militærets barbariske voldshandlinger har etterlatt talløse kvinner og jenter brutalt skadet og traumatisert, fortsetter hun.

Brent levende

Også Redd Barna kommer torsdag med en rapport, hvor det beskrives grusomme overgrep mot sivile. Et av vitnesbyrdene kommer fra 16 år gamle Shadibabiran.

– Noen soldater tok meg og to andre jenter inn i et hus. De slo meg i ansiktet med et våpen, sparket meg i brystet og trampet på armene og beina mine. Så ble jeg voldtatt av tre soldater. De voldtok meg i omkring to timer og på et tidspunkt besvimte jeg, sier 16-åringen ifølge rapporten.

24 år gamle Rehema forteller hvordan hun ble vitne til at en kvinne og henne baby ble brent levende.

– Jeg så en soldat helle bensin over en høygravid kvinne. Så satte de fyr på henne, forteller hun.

– En annen soldat rev en baby ut av armene fra moren og kastet han inn i flammene. Han het Sahab og var ikke en gang ett år gammel. Jeg vil aldri glemme skrikene deres, forteller den unge kvinnen ifølge rapporten.

Hakket med macheter

12 år gamle Hosan flyktet fra landsbyen sin og over til Bangladesh etter at militæret begynte å hakke folk med macheter. På veien gikk han innom en forlatt landsby i håp om å finne mat eller vann, og kom til slutt over et vannreservoar.

– Da jeg kom nærmere så jeg minst 50 døde kropper som lå og fløt oppi det. Jeg kan ikke glemme lukten av de brennende husene, eller synet av likene. Jeg vil aldri glemme disse grusomhetene, sier han.

Redd Barnas representanter på stedet har utført en rekke dyptpløyende intervjuer med kvinner og barn i arbeidet med rapporten.

– Nesten hvert barn vi har snakket med har sett og opplevd ting som ikke noe barn noensinne burde. De har fortalt oss om massakrer, massevoldtekter og at de har vært vitne til at familiemedlemmer er brent levende, sier Redd Barnas internasjonale leder, Helle Thorning-Schmidt i en pressemelding.

Hun besøkte nylig rohingya-flyktninger i Cox's Bazar i Bangladesh.

– Mange av disse barna er dypt traumatisert av det de har gjennomgått, og lever nå på et sted som ikke er noe sted for et barn, sier hun.

Også rapportene til Fortify Rights og Holocaustmuseet dokumenterer at statlige sikkerhetsstyrker i Myanmar og sivile gjerningsmenn har begått forbrytelser mot menneskeheten og drevet etnisk rensing. Rapporten er basert på mer enn 200 intervjuer med overlevende, vitner og internasjonale hjelpearbeidere.

FNs menneskerettighetssjef har tidligere beskrevet offensiven som «et skoleeksempel på etnisk rensing» og FNs spesialutsending for seksuell vold i konflikter, Pramila Patten, anklaget i helgen regjeringsstyrkene for massevoldtekt av rohingya-kvinner.

Tilbakeviser anklager

Myanmars militære ledelse hevder å ha gransket anklagene og nekter for at landets styrker har brutt folkeretten. De avviser alle slike anklager og hevder å kunne dokumentere at det er usanne.

«Sikkerhetsstyrkene har ikke skutt uskyldige landsbyboere eller voldtatt kvinner. De har ikke arrestert, slått eller drept landsbyboere. De har ikke ødelagt, plyndret eller tatt andres eiendom, konkluderer forsvarsledelsens gransking», som oppsummeres på hærens Facebook-side.

Forsvaret viser til intervjuer med 2817 innbyggere i 54 bengalske landsbyer, en betegnelse de militære benytter for å understreke at de ser på rohingyaene som ulovlige innvandrere fra Bangladesh.

Militæroperasjonene ble utløst av angrep fra den væpnede Rohingya-gruppen Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) mot 30 militærposter og en militærbase, hvor elleve burmesiske soldater ble drept.

Kritikk mot Suu Kyi

Myanmars leder Aung San Suu Kyi har fått hard internasjonal kritikk for ikke å ha stanset regjeringsstyrkenes offensiv i Rakhine og for ikke offentlig å ta avstand fra overgrepene.

Mandag møtte hun FNs generalsekretær António Guterres, som har slått fast at «volden og grusomhetene som begås, er noe vi ikke kan ti stille om».

FNs sikkerhetsråd ga i forrige uke uttrykk for «alvorlig bekymring» over rapportene om drap, seksualisert vold, antenning av hus og andre rettighetsbrudd som «også er utført av Myanmars sikkerhetsstyrker».

Suu Kyi avviste kritikken og hevder at Sikkerhetsrådet «overser det faktum at problemene Myanmar og Bangladesh nå står overfor kun kan løses bilateralt – og på vennskapelig vis – mellom to gode naboer».

