Press mot Myanmar for å løslate pågrepne Reuters-journalister

De to journalistene i nyhetsbyrået Reuters ble meldt savnet etter at de skulle møte to politifolk til en middag.

31 år gamle Wa Lone og Kyaw Soe Oo (27) har begge dekket hvordan militæret i Myanmar har angrepet landsbyer i Rakhine-delstaten i Myanmar og tvunget hundretusenvis av rohingyaer på flukt.

Tirsdag var de to invitert til å møte to politifolk til middag i utkanten av byen Yangon, hvor de holder kontor. En Reuters-sjåfør slapp dem av nær en restaurant rundt klokken 20 om kvelden, men de to kom aldri tilbake til bilen, skriver nyhetsbyrået.

Informasjonsdepartementet i Myanmar har gått ut med et bilde av journalistene hvor de står med håndjern, og har sagt at de holdes i varetekt på en politistasjon utenfor Yangon.

Journalistene anklages for å ha mottatt hemmelige dokumenter fra to politimenn som har jobbet i Rakhine-delstaten, og mistenkes av myndighetene å ville «dele dem med utenlandske medier».

Leste du? Rapport: Minst 6700 rohingyaer drept på én måned i én delstat

Internasjonalt press

Den amerikanske ambassaden i Myanmar skriver på Twitter at de er bekymret for journalistene.

– Deres familier eller andre har ikke fått lov til å møte dem, og de vet ikke en gang hvor de er, skriver ambassaden fredag.

Etter at pågripelsene ble kjent har det internasjonale presset for å få journalistene løslatt økt. USAs utenriksminister Rex Tillerson tok fredag til orde for løslatelse i forbindelse med et møte i FNs sikkerhetsråd.

– Våre lokale representanter i Myanmar ber om deres umiddelbare løslatelse eller informasjon rundt deres forsvinning.

Tillerson sa også at USA vil innføre sanksjoner mot minst én person som står bak forfølgelsen av rohingya-minoriteten, men oppga ikke hvem det dreier seg om.

Se video: Myanmarske militære styrker har begått omfattende voldtekter av kvinner og jenter, og drept små barn, som et ledd i etnisk rensing av rohingya-minoriteten, ifølge menneskerettighetsaktivister.

Les også: 21 rohingya-kvinner forteller om systematisk gjengvoldtekt i Myanmar

Reuters selv har også gått ut med et krav om løslatelse av sine journalister.

– Vi er rasende over dette grove angrepet på ytringsfriheten. Vi krever at myndighetene løslater dem umiddelbart, sier ansvarlig redaktør Stephen J. Adler.

FNs generalsekretær Antonio Guterres sier ifølge Time at pågripelsene er et signal om at pressefriheten i Myanmar er minkende og at det internasjonale samfunnet må gjøre alt de kan for å få dem løslatt.

– Grunnen til at disse journalistene ble pågrepet er trolig fordi de rapporterte om hva de har sett i forbindelse med denne enorme menneskelige tragedien, sa Guterres.

Anklages for etnisk rensing



Siden slutten av august har over 620.000 rohingyaer flyktet til Bangladesh. FN har anklaget Myanmar for etnisk rensing og mener forfølgelsen av den statsløse folkegruppen har elementer av folkemord, skriver NTB.

Amnesty: Myanmar er et apartheidregime

Informasjonsdepartementet i Myanmar har sagt at både journalistene og politimennene er siktet og risikerer opptil 14 års fengsel. En domstols-ansatt opplyser imidlertid til Reuters fredag at det så langt ikke er registrert noen dokumenter knyttet til journalistene, men at personer kan holdes i varetekt i inntil fire uker uten siktelse.