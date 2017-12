Ny rapport: Målrettede massedrap i Myanmar

Rapporten fra Leger uten grenser viser at minst 6700 rohingyaer ble drept på én måned i én delstat.

730 av dem var barn under fem år, viser rapportens mest konservative anslag, ifølge rapporten fra Leger uten grenser (MSF).

– Vi har gjort en systematisk medisinsk mortalitetsundersøkelse blant rohingya-flyktninger i Bangladesh. Funnene fra undersøkelsen var dypt sjokkerende. Et overveldende antall personer fortalte om familiemedlemmer som ble drept, skriver lege og styreleder Karine Nordstrand i MSF i en pressemelding.

De beskrev også de grusomme måtene folk ble drept eller alvorlig skadet på etter «opprydningsoperasjonene» fra myanmarske sikkerhetsstyrker, fortsetter Nordstrand.

Fakta om anklager om overgrep mot rohingyaene * Sikkerhetsstyrkene i Myanmar står bak velorganiserte, samordnede og systematiske angrep mot den muslimske rohingya-minoriteten, har FN-granskere slått fast. * I en FN-rapport som ble offentliggjort i oktober, går det fram at hele landsbyer er brent ned, og at rohingyaer er blitt utsatt for utenomrettslige henrettelser, tortur og voldtekter. * Over 600.000 rohingyaer er siden august drevet på flukt fra Myanmar til nabolandet Bangladesh. Både FN og amerikanske myndigheter har beskrevet dette som etnisk rensing. * Satellittbilder analysert av Human Rights Watch i oktober viste at minst 288 landsbyer er delvis eller helt ødelagt i brann i delstaten Rakhine siden 25. august. * I Bangladesh lever flyktningene under dårlige sanitære forhold i leire. Regjeringen i Bangladesh har fått kritikk, blant annet fra USA, for at de ikke gjør mer for hindre at kvinner og barn av rohingya-folket blir utsatt for menneskehandel. * Internasjonale hjelpeorganisasjoner og journalister får ikke lov til å reise inn i Rakhine, noe som gjør det vanskelig å etterprøve flyktningenes historier. Militæret i Myanmar avviste i november alle overgrepsanklager i en intern rapport.

Undersøkelsen viser ifølge organisasjonen at den daglige dødsraten blant rohingya-minoriteten var på 8 per 10.000 flyktninger mellom 25. august og 24. september. Beregnet opp mot det totale antallet flyktninger døde mellom 9425 og 13.759 rohingya i løpet av denne første måneden, skriver MSF i sin oppsummering.

Over 1000 av disse var barn under fem år.

Myndighetene i Myanmar: Rohingya eksisterer ikke

Barna ble skutt



I konklusjonen på MSFs hjemmesider legger organisasjonen til at anslagene sannsynligvis er for lave, fordi tallene ikke tar høyde for flyktninger som ennå ikke har fått muligheten til å forlate Myanmar, i tillegg til familier som ble fullstendig utslettet.

– Vi har fått rapporter om hele familier som døde etter at de ble låst inne i hjemmene sine mens de brant, forklarer Nordstrand.

Voldshendelser var årsaken ved 71 prosent av dødsfallene i den aktuelle perioden, skriver MSF. 69 prosent av de drepte ble skutt, mens andre ble brent eller slått i hjel. Også over halvparten av de yngste ofrene, barna under fem år, ble skutt.

– Ingen kan nå hevde at de ikke vet hva rohingyane har flyktet fra. Vi er leger og sykepleiere og har ikke mulighet til å stanse volden. Spørsmålet verdenssamfunnet og land som Norge må spørre seg er: hva gjør dere nå? spør Nordstrand.

Folk flykter stadig fra delstaten Rakhine, som ligger på vestkysten og grenser til Bangladesh i nord. Mange av disse flyktningene rapporterer fortsatt om vold.

Les også: Rohingya-folket fikk midlertidig husly i Myanmar

Fortalte om grusomme voldtekter



Undersøkelsen offentliggjøres tre dager etter at nyhetsbyrået AP publiserte sin reportasje fra Myanmar, hvor 29 jenter og kvinner i alderen 13 til 35 år forteller om grufulle soldatvoldtekter.

En av de voksne kvinnene som er intervjuet, forteller at både hun og mannen sov da syv soldater tok seg inn på soverommet deres i juni. De bandt mannen hennes med et tau, mens munnen hans ble kneblet med hodetørkleet hennes. Deretter rev de av henne smykkene og klærne før de kastet henne på gulvet og begynte å voldta henne mens mannen så på.

Kvinnen forteller at soldatene satte fyr på huset etter å ha dumpet henne naken utenfor. Hun ble reddet av naboene. To måneder senere oppdaget hun at hun var gravid.

I september begynte marerittet igjen mens hun lå og sov i et nabohus. Fem soldater brøt seg inn, skar over strupen på en fem år gammel gutt før de drepte faren hans. Hun ble voldtatt av to menn, venninnen av tre. Etter at soldatene dro, ble de to kvinnene liggende på gulvet i flere dager før de flyktet til Bangladesh. Hun sier hun er fast bestemt på at hun vil elske barnet hun er gravid med.

Les også: Paven griper inn i rohingya-konflikten

FN: Elementer av folkemord



Utenlandske journalister får ikke lov til å reise inn i delstaten Rakhine vest i Myanmar, noe som har gjort det vanskelig å få bekreftet rohingyaenes historier og massive overgrep. Militæret i Myanmar har heller ikke svart på Aps henvendelser, men i november avviste hæren alle overgrepsanklager i en intern rapport.

I september arrangerte regjeringen i Myanmar en pressetur i Rakhine. Da svarte landets grenseminister, Phone Tint, slik på spørsmålet om rohingyaenes voldtektsanklager:

– Disse kvinnene hevder at de ble voldtatt, men se på utseendet deres, synes du de er attraktive nok til å bli voldtatt?

Siden den siste militæroperasjonen ble innledet i slutten av august, har over 620.000 rohingyaer flyktet til Bangladesh. FN har anklaget Myanmar for etnisk rensing og mener forfølgelsen av den statsløse folkegruppen har elementer av folkemord.

Kilde: VG/NTB