21 rohingya-kvinner forteller om systematisk gjengvoldtekt i Myanmar

Nyhetsbyrået AP har intervjuet 21 kvinner i flyktningleire i Bangladesh. De bærer på grufulle historier om overgrep fra Myanmars militære styrker.

13-åringen «R» forteller at ti soldater stormet inn i hjemmet deres i Myanmar i slutten av august. At hennes to lillebrødre ble bundet til et tre og slått. At hun selv ble bundet fast i armene i to trær og avkledd, før en av soldatene begynte å voldta henne. At de spyttet på henne - og at alle ti soldatene tvang seg på henne før hun svimet av.

Hun forteller at hennes eldre brødre bar henne til grensen. Nå er hun i flyktningleiren Kutupalong i Bangladesh.

13-åringen ønsker ikke å bli identifisert med sitt fulle navn, men sier navnet hennes starter på «R». Foto: Wong Maye-e , AP

Familien flyktet til Bangladesh og bor nå i en flyktningleir. Foto: Wong Maye-e , AP

FN: Sytematiske gjengvoldtekter



FN har tidligere gått ut og slått alarm om at soldater fra Myanmar systematisk har gjengvoldtatt rohingya-kvinner. Myanmars militære ledelse hevder ifølge NTB å ha gransket anklagene og nekter for at landets styrker har brutt folkeretten under offensiven i delstaten Rakhine.

– Jeg har hørt grusomme historier om voldtekter og gjengvoldtekter som har resultert i at flere kvinner og jenter har dødd, sa FNs spesialutsending Pramila Patten i november.

